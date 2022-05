Der SAK 1b siegt in Maria Rojach und hält die Chance auf den Klassenerhalt am Leben

Details Freitag, 27. Mai 2022 07:14

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SAK Klagenfurt 1b mit 1:0 gegen den SV Maria Rojach gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der SAK 1b einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Ein Treffer entscheidet

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Jure Loboda brachte den SAK Klagenfurt 1b in der 53. Minute nach vorn. Es sollte der einzige und entschiedende Traffer in dieser Partie sein. Die 0:1-Heimniederlage von Maria Rojach war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt SV Maria Rojach den elften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich Maria Rojach schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ der SAK 1b den letzten Platz und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, sechs Unentschieden und 17 Pleiten.

Schon am Sonntag ist der SV Maria Rojach wieder gefordert, wenn man beim SV St. Margareten/Ros. gastiert. Am Samstag ist der SAK Klagenfurt 1b in der Fremde beim SV Eitweg gefordert.

1. Klasse D: SV Maria Rojach – SAK Klagenfurt 1b, 0:1 (0:0)

53 Jure Loboda 0:1