Tainach hält Meisterschaft mit Sieg gegen Griffen (noch) offen - Anschlusstor von Ritscher bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 29. Mai 2022 17:18

Der Sportverein Tainach erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Raika Griffen Rast. Tainach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Griffen einen klaren Erfolg. Da Tabellenführer Leonhard im Spitzenspiel gegen die DSG Ferlach Unentschieden spielte, bleibt die Titelchance rein rechnerisch bzw. theoretisch gesehen weiter offen. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der SV Raika Griffen Rast gegen den SVT mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Zussner-Festspiele

In der 36. Minute bejubelte der Sportverein Tainach vor ca. 70 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Günther Zussner traf nach Flanke vom Kustec per Kopf. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Gastgeber seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Wieder war es Zussner der mit einer Kopie des 1:0 einnetzte. Mit der Führung für SV Tainach ging es in die Halbzeitpause.

Es reicht nur zum Ehrentreffer

Marcell Ritscher traf nach einem schönen Sologang zum 1:2 zugunsten von SV Griffen ins kurze Eck (48.). Der Gast geriet deutlicher in Rückstand, als SVT auf 3:1 erhöhte (55.). Wieder war es Zussner, der nach eine Flanke von Opietnik einnetzte. Der SV Tainach ließ den Vorsprung in der 64. Minute erneut anwachsen. Auch für den vierten Treffer der Hausherren zeichnetet Günther Zussner verantwortlich, der einen Stanglpass ind Gehäuse verlängerte. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dominik Sodamin gewann SVT gegen SV Raika Griffen Rast.

Johann Povoden, Obmann SV Tainach: "Das war heute für mich das beste Spiel, das wir in der Rückrunde gemacht haben. Wir haben viele Chancen liegen gelassen und hätten viel mehr Tore schießen müssen."

Die Besten: Adnan Huremovic (IV), Rudi Kustec (RF), Günther Zussner (ST) bzw. Andreas Vallant (TW)

Das Konto von Sportverein Tainach zählt mittlerweile 56 Punkte. Damit steht SV Tainach kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Offensiv konnte SVT in der 1. Klasse D kaum jemand das Wasser reichen, was die 81 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SV Griffen den neunten Rang des Klassements. SV Raika Griffen Rast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Sportverein Tainach zu SV Haimburg, zeitgleich empfängt SV Griffen SV Lavamünd.

1. Klasse D: Sportverein Tainach – SV Raika Griffen Rast, 4:1 (2:0)

64 Guenther Zussner 4:1

55 Guenther Zussner 3:1

48 Marcell Ritscher 2:1

41 Guenther Zussner 2:0

36 Guenther Zussner 1:0