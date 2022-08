Neun-Tore-Spektaktel! Der SK Kühnsdorf/Klopeinersee gewinnt mit 5:4!

Details Sonntag, 21. August 2022 22:04

In der 1. Klasse D ereignete sich am Sonntag ein wahres Schützenfest. Der SV St. Margareten/Ros. erzielt vor heimischem Publikum vier Treffer, dennoch reicht es nicht für einen Punktgewinn. Da der SK Kühnsdorf/Klopeinersee ein Tor mehr erzielte und somit die Partie mit 4:5 endete, gingen die Rosentaler leer aus. Kühnsdorf darf sich hingegen nach dem späten Siegtreffer freuen und die Heimreise mit drei Punkten antreten.

Drei Tore in der Anfangsviertelstunde

Kühnsdorf erlebte am späten Sonntagnachmittag einen wahren Traumstart. Bereits nach elf Minuten waren die Gäste mit 2:0 in Front. Mit der ersten Aktion beförderte Benji Opietnik in Minute drei das Leder in die Maschen, acht Minuten später sorgte Sinisa Miljevic für den frühen Zwei-Tore-Vorsprung. Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht beirren, Stefan Nikolic verkürzte postwendend auf 1:2. Damit wurden nach nur 15 Minuten bereits drei Tore erzielt, ein kleiner Vorgeschmack auf den Rest der Partie. In dieser rassigen Partie erzielte in der 24. Minute Benji Opietnik seinen zweiten Treffer an diesem Spieltag. Danach wurde das Spiel etwas ruhiger, mit 1:3 aus der Sicht von St. Margareten ging es dann in die Pause.

Torreigen auch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit ging in derselben Tonart weiter. Ein offener Schlagabtausch mit vielen Torchancen. Diese nutzen konnte Michael Brandner als erstes in Durchgang zwei. Er verkürzt für die Rosentaler auf 2:3. Als Nikolaus Ustner nur ein paar Augenblicke später das 4:2 erzielte, dachte man, die Partie wäre gegessen. Aber nichts da, die Jauntaler zogen sich zurück und St. Margareten schaltete auf Vollgas um und konnte nach Toren von Tilen Kralj und Paul Wedenig ausgleichen. Danach wachte Kühnsdorf aus dem Tiefschlaf wieder auf und drückte nochmals auf den Siegtreffer. Die Anstrengungen wurden auch belohnt, in der letzten Minute erzielte Marko Dokovic das viel umjubelte 5:4 für die Gäste. Somit wurde die Aufholjagd der Rosentaler nicht belohnt, die drei Punkte gehen nach Kühnsdorf.

Trainer Wolfgang Pitschko, SK Kühnsdorf/Klopeinersee:

„Das Spiel war ein offener Schlagabtausch, es gab viele Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Auch bis zum 4:2 im zweiten Durchgang drückten wir voll an. Danach haben wir aufgehört zum Fußball spielen und St. Margareten konnte ausgleichen. Die Rosentaler haben nie aufgegeben, die Tore waren jedoch glücklich. Gott sei Dank haben wir dann nochmal den Schalter umgelegt und den meiner Meinung nach verdienten Sieg eingefahren. Die Partie hätte jedoch auch aufgrund der vielen Chancen 13:13 ausgehen können. Nächste Woche beim Derby wollen wir erstmals in dieser Saison zu Hause voll anschreiben. Das wird nicht einfach, aber meine Mannschaft wird alles geben. Natürlich müssen wir defensiv sicherer stehen als heute. Wir wollen in der Tabelle weiter nach oben.“