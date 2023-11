Sechs-Punkte-Spiel für Bad St. Leonhard! Klarer Erfolg über St. Margareten/Ros.

Details Samstag, 04. November 2023 20:04

Die 1. Klasse D hatte in dieser ersten Saisonhälfte wieder so einiges zu bieten und auch am letzten Spieltag vor der Winterpause sollte sich dies nicht ändern. So trafen am Samstagnachmittag der SV Bad St. Leonhard und der SV St. Margareten im Rosental aufeinander. Während sich im Parallelspiel Ruden und Gallizien matchten, witterten die Lavanttaler die Chance bei einer Niederlage von Spitzenreiter Gallizien wieder auf vorne aufzuschließen. Genau so kam es auch, Gallizien verlor und durch den 5:0-Erfolg von Bad St. Leonhard über St. Margareten sind die Lavanttaler den Tabellenführer wieder auf den Fersen.

Bad St. Leonhard bestimmt das Spielgeschehen

Von Anfang an nahmen die Gastgeber das Spiel in die Hand und ließen den Gästen aus St. Margareten wenig Meter. Andreas Steinkellner transferierte diese Anfangsüberlegenheit auch gleich auf die Anzeigetafel mit seinem Treffer zum 1:0 in der achten Spielminute. Zwölf Minuten darauf war es Michael Rabensteiner, der für sein Team erhöhte und sogleich auch den Pausenstand von 2:0 fixierte.

Äquivalent des ersten Durchgangs

Der zweite Durchgang war von Beginn an ein Spiegelbild des ersten. So war es nach wenigen Minuten Spielzeit erneut Andreas Steinkellner, der das Tor machte und Michael Rabensteiner, der kurz drauf erhöhte. Nach einer Stunde stand also ein 4:0 auf der Anzeigetafel. St. Margareten hatte wenig entgegenzusetzen und so konnte schließlich auch Tobias Kainz in der 72. Minute erzielen. Dies war dann der Schlusspunkt der Partie, der SV Bad St. Leonhard siegt klar mit 5:0 über den SV St. Margareten und steht nun mit 34 Zählern am Konto nur mehr zwei Punkte hinter den Tabellenführer aus Gallizien. Der SV St. Margareten ist hingegen auf der anderen Seite des Klassements zu finden. Mit elf Punkten aus 15 Matches belegen die Rosentaler den zwölften Rang.

Herwig Kreuzer, Trainer SV Bad St. Leonhard:

„Ziel war es von Anfang an in dieser Saison die Mannschaft nach dem Abstieg wieder fit zu machen und ihnen ein wenig das ‘Verlieren‘ aus den Köpfen zu bringen. Das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen, die Mannschaft zeigt viel Teamgeist und eine gute Einstellung. Dieses Spiel dominierten wir, ohne überheblich zu klingen, von Minute eins an. Wir wussten, es würde ein Sechs-Punkte-Spiel für uns werden, da zwischen Ruden und Gallizien vieles passieren kann. So legten wir es auch an und siegten souverän. Im Frühjahr kann es gerne so weiter gehen, mal sehen, was dann dabei rauskommt.“

Perfekt zum Einzug des Winters in einigen Teilen Kärntens steht nun die Winterpause vor der Tür. In der 1. Klasse D wird Anfang April wieder Fußball gespielt. Bad St. Leonhard trifft dann auswärts auf den SV Maria Rojach und St. Margareten bekommt es mit Sittersdorf zu tun.

