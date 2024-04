Tabellenführer siegt knapp: Gallizien bezwingt Globasnitz mit 3:2

Spielberichte

Am vergangenen Sonntag fand ein packendes Fußballmatch zwischen dem SV K&K Küchen und Wohnkonzept Gallizien und dem SC Globasnitz in der 1. Klasse D statt. Die Zuschauer wurden Zeugen eines intensiven Spiels, das bis zum Schluss spannend blieb. Der SV Gallizien verteidigte erfolgreich seine Tabellenführung, während der SC Globasnitz hart kämpfte, jedoch am Ende knapp mit 3:2 unterlag.

Der Tabellenführer geht in Front

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor, als Markus Druml vom SV Gallizien bereits in der vierten Minute das Netz zum Zappeln brachte und seine Mannschaft früh in Führung brachte. Die Gastgeber setzte den Druck fort und kontrollierte das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit. So gelang es David Mochorko in der 35. Minute, die Führung zu erhöhen und den SV Gallizien mit 2:0 in die Pause zu schicken.

Globasnitz kommt ran, Gallizien schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Globasnitz jedoch mit neuer Energie aus der Kabine und begann, den Druck auf die Gastgeber zu erhöhen. Marcel Zohar gelang in der 51. Minute ein wichtiger Treffer für Globasnitz, gefolgt von einem weiteren Tor durch Ivan Karajashov nur eine Minute später, was den Spielstand auf 2:2 ausglich und die Spannung auf dem Platz anheizte. Doch die Freude der Gäste aus Globasnitz währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später schlug David Mochorko erneut zu und brachte den SV Gallizien in der 55. Minute wieder in Führung. Trotz verzweifelter Bemühungen gelang es dem SC Globasnitz nicht, den Rückstand auszugleichen, und so endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Gallizien.

Mario Petschnig, Trainer SV Gallizien:

„Grundsätzlich hatten wir in diesem Match alles unter Kontrolle und gingen auch mit 2:0 in Führung. Globasnitz gelang es zwar durch zwei Sonntagsschüsse auszugleichen, jedoch konnten wir gleich zurückschlagen. Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen, so kam nochmal unnötig Spannung ins Spiel. Dennoch aber ein verdienter Sieg unsererseits.“

Mit diesem Sieg behält der SV Gallizien seine Position an der Spitze der Tabelle der 1. Klasse D. Der SC Globasnitz hingegen bleibt auf dem achten Tabellenplatz und wird sich bemühen müssen, in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Dies kann schon nächste Woche der Fall sein, wenn der Gegner auf heimischem Rasen am Sonntag um 15 Uhr Eitweg heißt. Zur gleichen Zeit und auch vor heimischem Publikum trifft der SV Gallizien auf den SV Tainach.

