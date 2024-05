TSV Preitenegg entführt drei Punkte aus Griffen

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:16

In der 21. Runde der 1. Klasse D trafen in der Begegnung zwischen dem TSV Preitenegg und dem SV Griffen zwei Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle aufeinander, demnach durften sich die Fans am Feiertag auf ein interessantes Match freuen. Nach einem 3:2-Heimsieg im Hinspiel setzten sich die Preitenegger auch im Schlossbergstadion mit 1:0 knapp durch und fuhren im Frühjahr den dritten "Dreier" ein.

Kampf um jeden Ball

Das Spiel begann energisch, zeigten beide Teams von Beginn, dass sie wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln wollten. Die Gastgeber starteten motiviert und verzeichneten bereits in der 13. Minute den ersten Torschuss des Spiels. Trotz weiterer guter Chancen, wie einem knapp verfehlten Schuss und einer starken Parade von Gästegoalie Jan Oberländer, gelang es den Griffenern nicht, die Führung zu erzielen. Leon Brisevac versuchte mit einem spektakulären Fernschuss, doch auch dieser Versuch wurde vom Pfosten gestoppt.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach der Halbzeit kamen die Heimischen mit neuem Elan aus der Kabine und dominierten die Anfangsphase der zweiten Hälfte. Trotz ihrer Bemühungen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, war es Preitenegg, das in der 60. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte - nach einer Ecke erkämpfte sich Fabian Rogl den Ball und setzte die Kugel aus der Drehung ins lange Eck. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die trotz mehrerer Angriffsversuche den Ausgleich nicht mehr schaffen konnten. Die Partie endete mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste aus TSV Preitenegg, die sich damit wichtige drei Punkte für die Tabelle sicherten. Die Enttäuschung war bei den Griffenern deutlich zu spüren, denn sie hatten über weite Strecken der Partie die besseren Chancen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Wolf1932 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.