Ruhende Bälle bescheren SV Lavamünd fünften Saisonsieg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:39

Zum Abschluss der 22. Runde 1. Klasse D trafen am Sonntagnachmittag der SV Lavamünd und der SC Globasnitz aufeinander. In einem spannenden Match setzte sich die Heimmannschaft mit einem klaren 2:0 durch, dank zweier exzellent ausgeführter Freistöße. Während der SVL den fünften Saisonsieg feierte, mussten die Globasnitzer im Frühjahr die vierte Niederlage einstecken.

Plimon versenkt Freistoß

Das Spiel begann unter windigen Bedingungen, was beide Teams vor zusätzliche Herausforderungen stellte. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigte Globasnitz schon in der zweiten Minute Präsenz mit einer starken Chance, die jedoch von SVL-Keeper Kevin Pucher vereitelt wurde. Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Erst kurz vor der Pause gelang es Lavamünd, das erste Tor zu erzielen - Lovro Plimon verwandelte einen Freistoß direkt und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser knappe Vorsprung hielt bis zum Halbzeitpfiff.

Auch Kaimbacher ist mit ruhendem Ball erfolgreich

Die zweite Halbzeit begann unverändert, trotz des einsetzenden Regens. Globasnitz schien Schwierigkeiten zu haben, eine Antwort auf den Rückstand zu finden. Die Hausherren hingegen spielten weiterhin konzentriert und erhöhten den Druck. In der 52. Minute war es dann Fabian Kaimbacher, der für Lavamünd erneut per Freistoß traf und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Mit diesem zweiten Treffer sicherte sich der SVL nur einen komfortablen Vorsprung, sondern auch die Kontrolle über das Spiel.

In der Schlussphase versuchten die Gäste verzweifelt, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Heimmannschaft stand defensiv sicher und ließ kaum Chancen zu. Trotz einiger Wechsel, die frische Kräfte in das Spiel von Lavamünd brachten, blieb das Ergebnis unverändert. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 Heimsieg des SV Lavamünd.

Die beiden Freistoßtore erwiesen sich als Schlüsselmomente des Spiels, die Lavamünd den notwendigen Vorteil verschafften, um die Partie für sich zu entscheiden.

1. Klasse D: Lavamünd : Globasnitz - 2:0 (1:0)

53 Fabian Kaimbacher 2:0

39 Lovro Plimon 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Harald Greiner erstellt.

