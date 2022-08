Oberdrauburg dreht 0:2 und erkämpft sich den ersten Auswärtssieg!

Details Montag, 29. August 2022 21:36

Dass ein 2:0-Vorsprung ein sehr gefährlicher Zwischenstand im Fußball ist, musste der SC Mühldorf schmerzhaft miterleben. In der sechsten Runde in der 2. Klasse A konnte sich nämlich der SV Oberdrauburg nach oben genanntem Spielstand zurückkämpfen und die drei Punkte nach Hause mitnehmen. Es waren die ersten drei Punkte auswärts für die Drautaler in der Saison. Mühldorf hingegen verliert mit dieser Niederlage den Anschluss ans Führungsquartett in der 2. Klasse A.

Ausgeglichener Start, die Tore erzielten die Gastgeber

Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel. Sowohl Mühldorf als auch Oberdrauburg hatten gute Möglichkeiten, welche jedoch ungenützt blieben. Ein kleines Chancenplus konnten die Gäste verzeichnen: Ein Lattentreffer und eine unklare Situation, ob der Ball hinter der Linie war, wurden in den ersten 20 Minuten vermerkt. Die mangelnde Chancenverwertung rächte sich bei Oberdrauburg, so war es die Heimmannschaft, welche über die Führung jubeln durften. Mit Köpfchen erzielte Lukas Zweibrot das 1:0 für die Mühldorfer. Das gab den Gastgebern einen Auftrieb, nur zehn Minuten später erhöhte Markus Kampitsch auf 2:0. Davon ließen sich die Drautaler aber nicht sonderlich beeindrucken, sie kämpften munter weiter und wurden auch belohnt. Per Elfmeter verkürzte Amar Kolashinac noch vor der Pause auf 1:2. Danach ertönte der Halbzeitpfiff.

Kolashinac und Oberdrauburg drehen die Partie

In der zweiten Halbzeit zeigte sich zu Beginn das gleiche Bild wie in Durchgang Nummer eins. Die ZuseherInnen sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre zahlreichen Möglichkeiten vorerst nicht nutzen konnten. Es dauerte bis zur 78. Minute, dann wurde der Spielstand wieder verändert. Amar Kolashinac war zum zweiten Mal zur Stelle und glich diese Partie aus. So stand eine heiße Schlussphase auf dem Programm. Jeder Ball war extrem umkämpft. Ein Foul folgte auf das andere. In der allerletzten Minute wurde Oberdrauburg dadurch ein Elfmeter zugesprochen. Kolashinac schnürte den Dreierpack und krönte die perfekte Aufholjagd. Für Mühldorf war dies eine bittere Niederlage, verliert man doch dadurch den direkten Anschluss an die ersten Vier. Oberdrauburg freut sich hingegen über die ersten drei Punkte in der Ferne.

Trainer Marco Linder, SV Oberdrauburg:

„Beide Mannschaften starten gut ins Spiel, die besseren Chancen konnten jedoch wir verzeichnen, nutzen konnten wir sie leider nicht. So wie es im Fußball ist, rächt sich das dann auch und wir gerieten mit 0:2 in Rückstand. Meine Mannschaft zeigte aber große Moral und ließ sich dadurch nicht unterkriegen. Das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können, wir freuen uns enorm über den Sieg. Für meine junge Mannschaft ist es noch einmal ein speziell tolles Erlebnis, wenn man ein 0:2 in einen 3:2-Sieg ummünzen kann.“