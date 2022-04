Zehn Partien ohne Niederlage: Ferndorf setzt gegen Rosegg die Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 10. April 2022 10:06

Durch ein 3:2 holte sich Ferndorf in der Partie gegen den SV Rosegg drei Punkte. Der SV ATUS Ferndorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht und verbuchte bei schwierigsten äußeren Bedingungen einen knappen, unterm Strich aber nicht unverdienten Heimsieg. Die Gastgeber hatten im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Harter Kampf auf tiefem Boden

Sladjan Djurdjevic beförderte das Leder nach einem Wechselpass von rechts auf links zum 1:0 von Ferndorf in die Maschen (26.). In der 35. Minute brachte Ante Cavar den Ball im Netz von Ferndorf unter. Er nützte einen gravierenden Abspielfehler der Heimischen. Kilian Hofmann stellte die Weichen für Ferndorf dann erneut auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. SV ATUS Ferndorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Enge Kiste bis zum Schluss

Für das zweite Tor von Rosegg war Stefan Woschitz verantwortlich, der in der 49. Minute das 2:2 besorgte. Erneut war ein eklatanter Abspielfehler Ausgangspunkt des Ferndorfer Gegentreffers. Der Treffer von Almir Redzic in Miniute 78 zum Endstand von 3:2 erweckte die Hoffnung, dass Ferndorf im kommenden Jahr vielleicht sogar eine Etage höher spielt. Tzn´mindest schob man sich auf dne dritten Tabellenplatz nach vorne. Und wer weiß, sollte der Lauf der Ferndorfer weiter gehen, ist noch alles möglich.

Mario Pirker, Trainer SV Ferndorf: "Das Spiel war ausgeglichen. Es trafen zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander. Wir hatten mehr Chancen, die wir aber nicht alle genützt haben. Dadurch war das Spiel immer spannend. Rosegg ist eine sehr kompakte und routinierte Mannschaft. Es war wie gesagt sehr kampfbetont und ausgeglichen. Wir hatten aber ein Chancenplus und daher ist der Sieg auch nicht unverdient."

Die Besten: Daniel Vukovic (IV), Maximilian Pirker (LV), Almir Redzic (OM) bzw. Ante Cavar (ST)

Bericht präsentiert von Restaurant Ferndorfer Stüberl:

Ferndorf sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz und sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Ferndorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Der SV Rosegg holte auswärts bisher nur elf Zähler. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nun musste sich Rosegg schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Am kommenden Wochenende muss Ferndorf beim SV Treffen ran, zeitgleich wird Rosegg von ESV Admira Villach 1b in Empfang genommen.

2. Klasse B: SV ATUS Ferndorf – SV Rosegg, 3:2 (2:1)

78 Almir Redzic 3:2

49 Stefan Woschitz 2:2

37 Kilian Hofmann 2:1

35 Ante Cavar 1:1

26 Sladjan Djurdjevic 1:0