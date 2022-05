Schnellstart von Redzic reicht für Ferndorf gegen Landskron 1b am Ende aus

Details Samstag, 21. Mai 2022 17:51

Der SV ATUS Ferndorf trug gegen den SC Landskron 1b einen knappen 1:0-Erfolg davon. Landskron 1b erlitt gegen Ferndorf erwartungsgemäß eine Niederlage, die jedoch knapper ausfiel, als man anhand der Tabellensituation annehmen konnte. Im Hinspiel hatte der SV ATUS Ferndorf bei Landskron 1b einen 2:0-Sieg eingefahren.

Ein Treffer reicht

Almir Redzic brachte Ferndorf nach drei Minuten die 1:0-Führung. Nach einem Pass aufg die linke Seite zog er mit einer sehenswerten Einzelaktion nach innen und schoss maßgenau ins lange Eck ein. Letztendlich gelang es Landskron 1b im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Die Partie gestaltete sich dann als Kräftemessen auf mäßigem spielerischen Niveau, in dem Ferndorf aufgrund der etwas aktiveren ersten Hälfte verdient drei Punkte einfuhr.

Fazit: Die mit Abstand souveränste Vorstellung an diesem Samstag Nachmittag in Ferndorf zeigte Platzsprecher Wolfgang "Bongo" Kales. Er schaffte es mit gezielter Ansage die Fans beinahe in Ekstase zu versetzen.

Kurz vor Saisonende steht Ferndorf mit 44 Punkten auf Platz sechs. Das Heimteam verbuchte insgesamt 13 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Der SC Landskron 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste belegen mit 18 Punkten den 14. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Landskron 1b das Problem. Erst 27 Treffer markierte der SC Landskron 1b – kein Team der 2. Klasse B ist schlechter. Nun musste sich Landskron 1b schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Der SC Landskron 1b entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Am Donnerstag muss der SV ATUS Ferndorf bei der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach ran, zeitgleich wird Landskron 1b von SV Draschitz in Empfang genommen.

2. Klasse B: SV ATUS Ferndorf – SC Landskron 1b, 1:0 (1:0)

3 Almir Redzic 1:0