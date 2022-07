Spittal schüttelt seinen Kader kräftig durch

Details Montag, 18. Juli 2022 21:55

Ein emsiges Kommen und Gehen herrschte während des Sommertransferfensters beim SV Spittal. Wo sich der RLM-Absteiger in der kommenden Saison einreihen wird, trauen sich nicht einmal die Oberkärntner selbst zu prognostizieren. Jedenfalls freut sich Trainer

Suvad Rovcanin: „Endlich geht es wieder los!“

Nur das junge Gerüst blieb im Goldeckstadion, wichtig für Trainer Rovcanin: „Ohne meine ehemalige U17 geht hier gar nix mehr!“ Einige Spieler wollten in der RLM bleiben, andere wiederum verteilten sich nach dem Abenteuer RLM im Kärntner Unterhaus. Ein völliger Umbau, war also nötig, für einen Absteiger aus der dritten Leistungsstufe nicht ungewöhnlich.

Die Karten noch nicht ganz aufgedeckt

Bislang trat Spittal noch nicht mit der kompletten Kampfmannschaft auf, bestätigt Rovcanin: „Wir spielten bisher mit einem Mix aus 1. und 1b-Elf.“ Nicht ganz freiwillig, weil so wie in der Vorsaison gibt es an der Drau Ausfälle, besonders jene von Neuerwerbung Stefan Kofler schmerzt. „Aber es haben nun auch noch andere die Möglichkeit, sich aufzudrängen.“ Bei der Generalprobe schlug Spittal im KFV-Cup ULW-Absteiger Seeboden locker mit 6:0, Seid Zukic stach mit drei Toren heraus. Die Liga startet der Traditionsclub in Völkermarkt, völliges Neuland für Rovcanin: "Die haben ja auch sehr viele neue Spieler. Über dieses Spiel kann ich kein Statement abgeben, außer dass wir gewinnen wollen!"

SVS-Kaderentwicklung

Abgänge: Philipp Clementschitsch (Landskron), Roberto Stajev (FavAC), Michael Oberwinkler (WSC Hertha), Florian Pingist (Lendorf), Felix Helmut Hutter (Lendorf), Dino Keric (Leoben), Aric Leon Haimburger (SAK), Sanjin Vrebac (Weiz), Denin Begic (ATSV Wolfsberg).

Zugänge (Auswahl): Vadym Ukrainets (Ukraine), Admir Dzombic (Sachsenburg), Ralph Roman Scheer (Dellach/G.), Daniel Trupp (Seeboden), Jakob Maximilian Karpf (Dellach/G.), Stefan Kofler (Kapfenberg)