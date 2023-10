St. Jakob kassiert trotz Aufholjagd eine knappe Pleite

Details Samstag, 28. Oktober 2023 20:42

Der ersatzgeschwächte SV Spittal/Drau behielt im Rosental bei St. Jakob/Rosental dank eines 3:2-Auswärtserfolges in der Kärntner Liga die Oberhand. Die Villacher erzielten in der Schlussphase noch zwei Anschlusstreffer, kassierten dennoch ihre neunte Saisonpleite. Hinzu schwächte Mittelfeldakteur Florian Uggowitzer seine Mitspieler nach einem Disput mit dem Unparteiischen in einer impulsiven Schlussphase. Der Spittaler Sportverein verkürzte vor den Sonntagspartien den Rückstand auf Tabellenführer Treibach auf fünf Punkte. Hingegen verpasste St. Jakob trotz einer Moralinjektion einen Punktgewinn.

Aktive Spittaler nutzen Defensivprobleme aus

Spittal diktierte von Beginn an das Spielgeschehen am Sportplatz im Rosental. Dementsprechend eröffnete der Tabellenfünfte die erste Drangphase. Nach 20 Minuten brachten die Spittaler die Feldüberlegenheit auch auf die Anzeigetafel. Stürmer Samuel Müllmann nützte nach einer Passstaffete über die rechte Angriffsseite einen Stanglpass zur Führung aus (20.).Die Draustädter präsentierten sich ungeachtet ihrer Cup-Niederlage am Nationalfeiertag in Dellach auch weiterhin mit aggressivem Gegenpressing. Müllmann eroberte den Ball von St. Jakob-Verteidiger Sebastian Kaiser und legte das Spielgerät vor auf Adrian Steuer. Der Mittelfeldspieler vollendete den Angriff zur 2:0-Halbzeitführung (30.).

Leistungsabfall bleibt ohne Konsequenzen

Die Pausenansprache der Rosentaler zeigte allerdings Wirkung. St. Jakob agierte daraufhin mit mehr offensiven Tatendrang. Ein folgenschwerer Rückpass zu Torhüter Patrick Gailer trübte jedoch die Aufholjagd. Spittal-Torjäger Tom Zurga nutzte den Fehlpass gekonnt aus und netzte ins verwaiste Tor ein (53.). Daraufhin stellten die Gäste auf den Verwaltungsmodus um. Die Heimischen belebten mit Fortdauer der Partie ihre Offensivbemühungen und fanden in der Schlussphase auch den Anschluss. Thomas Ogradnig brachte den Gastgeber nach einem Stanglpass zurück in die Partie (79.). Ein Disput zwischen Florian Uggowitzer und dem Unparteiischen Christoph Hopfgartner sorgte jedoch beinahe für die Vorentscheidung. Der Mittfeldspieler reagierte nach einer umstrittenen Entscheidung nach einem vermeintlichen vorgetäuschten Zweikampf erzürnt und sah die Gelb-Rote Karte. Dennoch schnürte Ogradnig in der Nachspielzeit per Distanztreffer seinen Doppelpack (90+4). Die Aufholjagd blieb hingegen ohne Punkterfolg.

Spittal/Drau gastiert zum Abschluss der Herbstsaison bei den Austria Klagenfurt Amateuren. Auf St. Jakob wartet mit dem Tabellenführer Treibach am heimischen Sportplatz zweifellos eine Herausforderung.

Stimmen zum Spiel

Alexander Stroj (Trainer St. Jakob/Rosental):

„Wir haben die Anfangsphase leider verschlafen. Dennoch freue ich mich, dass wir mit fortlaufender Spielzeit besser aus der Hälfte gekommen sind. Der Platzverweis war ungerechtfertigt, aber der Schiedsrichter trägt an unserer Niederlage nicht die Schuld.

Philipp Dabringer (Trainer Spittal/Drau):

„Die Mannschaft hat trotz des Cupspieles nicht die erwartende Müdigkeit gezeigt. Wir hatten über 70 Minuten alles klar unter der Kontrolle. Wir sind froh, dass wir den Sieg über die Zeit gebracht haben.“

