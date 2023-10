Schlusslicht KAC setzt Lebenszeichen im Abstiegskampf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 18:05

Der KAC 1909 behielt auch im dritten direkten Aufeinandertreffen en suite mit dem SV Hirter Kraig die Oberhand. Die Klagenfurter feierten am 15. Spieltag der Kärntner Liga beim Heimauftritt einen glücklichen 1:0-Erfolg. Obendrein beendeten die Heimischen eine Gegentrefferserie von 16 Spielen in Folge. David Gräfischer offenbarte seine Offensivkünste und steuerte in einem ereignisarmen Kellerduell den einzigen Treffer bei. Indes setzte sich die Auswärtsschwäche der St. Veiter fort. Der Kraiger Sportverein musste auch im fünften von sieben Partien in der Fremde das Feld ohne Punktgewinn verlassen.

Kraig lässt Führungstreffer aus

Die Kraiger, angeführt von ihren Torgaranten Martin Lamzari und Sebastian Hertelt, ließen in der Anfangsphase jeglichen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen vermissen. Der KAC agierte offensiv ebenso harmlos und verzeichnete kaum nennenswerte Aktionen. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff strahlten die St. Veiter erstmals Gefahr aus. Offensivspieler Marco Pusnik scheiterte jedoch aus kürzester Distanz am KAC-Torwart Florian Magnes. Mit dem 0:0-Pausenstand ging es auch in die Kabine.

Gräfischer entscheidet das Abstiegsduell

Auch nach dem Seitenwechsel verbuchten die beiden abstiegsbedrohten Vereine nur überschaubare offensive Bemühungen. Dennoch nutzte KAC-Akteur David Gräfischer eine Fahrlässigkeit der Kraiger Defensivordnung aus. Sandro Da Silva sorgte bei einem Torschuss aufs lange Eck für eine ideale Vorarbeit für Gräfischer, der den Abstauber im Netz versenkte.

Kraig versuchte vergeblich, den Rückstand in der Schlussphase auszugleichen. Auch Torjäger Sebastian Hertelt führte die Wende jedoch nicht mehr herbei.

Der KAC verkürzte mit nun elf Punkten indes den Rückstand zum Tabellen-13. Kraig auf fünf Punkte. Dennoch bilden die Klagenfurter vor dem abschließenden Heimspiel vor der Winterpause gegen Landskron das Tabellenende. Der SV Kraig verpasste einstweilen den Sprung aus dem Tabellenkeller und trifft am kommenden Wochenende im nächsten Abstiegskracher auf Lendorf.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer SV Hirter Kraig):

„Keiner hatte den Sieg verdient. Leider haben wir unsere Chance vor der Pause nicht genutzt. Jetzt sind wir wieder mittendrin im Abstiegskampf. Ich bin schon überrascht, da ich meiner Mannschaft die Wichtigkeit dieses Spieles schon nähergebracht habe. Es fehlte dennoch der letzte Wille im Zweikampfverhalten. Ich dachte vor der Schlussphase, dass wir heute keinen Treffer mehr sehen. Aber die Klagenfurter haben eben ihre Chance genutzt.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.