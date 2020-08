Kämpferischer FC Lendorf erreicht gegen Überflieger St. Jakob/R. ein Unentschieden

Details Freitag, 21. August 2020 22:18

Am Freitag traf der FC Hand in Hand Werker Lendorf in der Kärntner Liga auf den SV St. Jakob im Rosental. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen, was schlussendlich auch gelang. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Der Unparteiische dieser Partie hieß Andreas Oberbucher, der an den Seiten von Thomas Schmautz und Kurt Pomar unterstützt wurde.

Thomas Ogradnig trifft nach 20 Minuten

Thomas Ogradnig versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 20 Minuten: 0:1. Er drückt einen Lochpass souverän ins lange Eck. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Andreas Oberbucher Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Thomas Pirker 17.; Mario Zagler 41.; Thomas Ogradnig 41.; Christopher Altmann 43.)

Foto (Sobe): Thomas Ogradnig (St. Jakob/R. - li.) traf auch gegen den FC Lendorf

Lendorf kämpft sich zurück

In Minute 58 drückt Mario Zagler den Ball über die Linie und stellt auf 1:1. Nach einer gefährlichen Eckball-Serie der Heimmannschaft verwertet schlussendlich Mario Zagler einen davon per Kopf zum verdientenb Ausgleich. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zur gelben Karte (Timo Altersberger 50.; Thomas Zraunig 60.; Jonas Warmuth 63.; Fabian Hoi 86.) Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten.





Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf: „Das Spiel war für mich wie erwartet – der Gegner stand in der Defensive sehr gut, machte eigentlich keinen Druck, doch im Konter waren sie brutal gefährlich. Nach dem Rückstand nutzten wir zwei, drei hundertprozentige Chancen leider nicht. Meine Mannschaft hat alles versucht, um auszugleichen. St. Jakob hatte auch Kontermöglichkeiten, die unser Tormann sehr gut entschärfte. Mit dem Unentschieden bin ich sehr zufrieden, doch leider wird das Ergebnis von einer schweren Verletzung überschattet. In der 90. Minuten hat Florian Sixt einen Ball angenommen und geht zu Boden, vermutlich hat er sich die Achillessehne gerissen.“

Die Besten: Lukas Kohlmaier (Tor), Florian Sixt (Mittelfeld)

Alexander Suppantschitsch, Trainer St. Jakob/Ros.: „Es war wie immer in Lendorf eine hartumkämpfte Partie und schwer zu spielen. Wir gingen in Führung und hatten das Spiel im Griff, doch konnten das zweite Tor nicht machen. In der zweiten Halbzeit richteten sich die Lendorfer auf und es war ein richtiger Fight. Ich muss sagen, dass das Unentschieden am Ende in Ordnung geht, weil wir es verabsäumten, die Chancen zu verwerten, wie auch der Gegner. Ich bin nicht zufrieden, denn wir holten in vier Spielen zehn Punkte. Leider hat sich ein Spieler von Lendorf vermutlich die Achillessehne gerissen – wir wünschen ihm auf diesem Wege gute Besserung.“

Die Besten: Christopher Altmann (Tor), Marco Koller (Mittelfeld,) Florian Schaller (Mittelfeld)







