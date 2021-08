Feldkirchen gewinnt klar bei Admira Villach!

Details Sonntag, 15. August 2021 14:31

ESV Admira Villach blieb gegen den SV M&R Feldkirchen beinahe chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Elf von Stefan Pusterhofer dominierte dabei fast über die gesamte Spielzeit den Gegner auf dem eigenen Rasen. Somit muss die Admira weiter auf den ersten Heimsieg warten, während Feldkirchen nach 5 Runden an Leader Dellach/Gail dran ist.

Ökonomische Gäste lassen wenig zu

Feldkirchen kontrollierte von Beginn an das Spiel, ließ die Kugel gekonnt in den eigenen Reihen zirkulieren, ließ nur sehr wenig im eigenen Strafraum zu. Was durchging, wurde zur Beute des bombensicheren Torhüters Dario Pick.

Umgekehrt kamen die Tiebelstädter besonders über ihre Flügel immer gefährlich in den Strafraum, generierten Überzahlsituationen in der Box. Eine solche führte zur 1:0-Führung, Martin Hinteregger braucht am 11er- Punkt nur noch einschieben, nachdem ihm davor Michael Groinig und David Tamegger alles aus dem Weg räumten.

Ähnlich lief der Treffer zum 0:2 durch Kevin Bretis ab. Wiederum konnten die Hausherren die Halbräume der Flügel nicht verteidigen, worauf die Admira versuchte den Innenverteidiger David Valtiner immer wieder in die Offensive einzubauen. Bei Ballverlusten fanden freilich die Gegner freilich erst recht Überzahlsituationen vor.

Feldkirchen spielt seine ganze Routine aus

Die zweite Halbzeit änderte nichts am Bild der ersten 45 Minuten. Bemühte Hausherren, denen aber abgeklärte Gäste gegenüber standen, stets auf der Lauer, Fehler zu bestrafen. Weitere Treffer lagen in der heißen Villacher Spätnachmittagsluft und sie fielen durch Sebastian Schmid (69.) & nochmals Hinteregger (79.), der alleine vor Torhüter Patrick Gailer eiskalt verwandelt.

Die Admira erhielt in der laufenden Saison bereits 18 Gegentreffer, Punkte sind so schwer zu holen und befindet sich somit wieder im Tabellenkeller. Bei Feldkirchen wiederum läuft alles rund, setzt sich vorne fest.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Heute gab eindeutig die Routine den Ausschlag. Wir wussten bei dieser brütenden Hitze immer wo wir uns hinbewegen mussten, erarbeiteten uns so das

Übergewicht."



Die Besten (Feldkirchen): Dario Pick (Tor), Michael Groinig (RAv) & Martin Hinteregger (St).

Kärntner Liga: ESV Admira Villach – SV M&R Feldkirchen, 0:4 (0:2)

16 Martin Hinteregger 0:1

33 Kevin Alfons Bretis 0:2

69 Sebastian Schmid 0:3

79 Martin Hinteregger 0:4

