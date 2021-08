Souveräner SAK-Erfolg bei den WAC-Juniors!

Details Montag, 16. August 2021 11:31

Der SAK Klagenfurt kam gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c zu einem klaren 4:1-Erfolg. Der SAK erledigte dabei die Hausaufgaben sorgfältig und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Als härtester Gegner erwies sich der ungewohnte Sonntags-Vormittagsterm mit der hoch stehenden Sonne.

Der SAK dominierte die meisten Phasen des Spiels beinahe nach Belieben, ohne die letzte Konsequenz an den Tag zu legen. Der ungewohnte Spieltermin, die hoch stehende Sonne und die daraus entstehende Hitze machten den Klagenfurtern mehr zu schaffen, als der an diesem Sonntag weitgehend harmlose Gegner

Blitzstart für den SAK

Einmal mehr lohnte sich die Rückholaktion von Darijo Biscan, der Angreifer trug sich bereits in der vierten Spielminute in die Torschützenliste ein. Schön herausgespielt über die Seite, schloss Biscan mit einem Flachschuss in die lange Ecke ab.

Bereits in der zwölften Minute erhöhte Roman Sadnek den Vorsprung des SAK Klagenfurt. Auch dieser Treffer wurde via Flügel von Alen Muharemovic eingeleitet, Sadnek traf mit sattem Schuss von der Strafraumgrenze. Nach diesem Blitzstart fiel bis zur Pause trotz einiger SAK-Chancen kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. WAC-Trainer Christoph Cemernjak nahm bereits in der 39. Minute einen (folgenlosen) Doppeltausch vor.

Der SAK wackelt nur ganz kurz

In der zweiten Hälfte wiederholte sich weitgehend das Geschehen vom ersten Durchgang. Abgebrühte SAK-Ligaroutiniers ließen dem Liganeuling WAC-Juniors keinen Zugriff auf die Begegnung, mit Ausnahme einiger Minuten nach dem Anschlusstreffer der Hausherren. Innenverteidiger Murat Veliu beförderte die Kugel im Zurücklaufen unglücklich über die eigene Linie.

Ganz kurz witterten die Juniors eine Wendemöglichkeit. Aber schon fünf Minuten später stellte Yosifov Svetlozar Angelov den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Der Torschütze, eben eingewechselt, war der Pechvogel des Tages, verletzte sich ausgerechnet beim gelungenen Abschluss. Damit war der Sieg in trockenen Tüchern, das 1:4 durch Daniel Camber (72.) eine willkommene Draufgabe.

Der SAK Klagenfurt findet sich nach dem 4. Sieg in Serie auf Rang drei wieder. Die Angriffsreihe des SAK lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 13 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Die WAC-Juniors liegen auf Rang 13, warten immer noch auf den ersten Heimsieg.

Stimme zum Spiel

Marko Wieser (Gf. Präsident SAK Klagenfurt): "Wir haben heute nur das Nötigste für die drei Punkte getan. Dieser Blitzstart hat uns dabei natürlich sehr geholfen."

Bester Spieler: Patrick Lausegger (SAK, IV)

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – SAK Klagenfurt, 1:4 (0:2)

4 Darijo Biscan 0:1

12 Roman Sadnek 0:2

60 Eigentor durch Murat Veliu 1:2

66 Yosifov Svetlozar Angelov 1:3

72 Daniel Camber 1:4

