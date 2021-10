Maria Saal gewinnt beim ASK!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 21:22

Am Sonntag verbuchte der SK Maria Saal einen 4:2-Erfolg gegen ASK Klagenfurt. Die Domkicker führten dabei schon fast uneinholbar mit 4:0, mussten aber gegen die verbissen anrennenden Klagenfurter nochmals alles aufbieten, um den Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.



Sehr effiziente Gäste gehen mit 4:0 in Führung

Was Maria Saal in den letzten Wochen etwas vermissen ließ, war die Truppe gewillt in den ersten 45 Minuten überzuerfüllen. Direktheit und Konsequenz beim Abschluss. Fast jeder Angriff erschien wie aus einem Guss performt, das erste Tor bereitete Aljaz Pavlin vor, Tim Oman startete perfekt weg und bezwang Torhüter Willi Sandner (24.).

Auch das 0:2 resultierte einer Aktion im offenen Spiel. Markus Appe auf Marco Müller, der geht rechts durch und stangelt Filip Skerl auf, der seelenruhig abschließen kann (27.). Der ASK hat sich von diesem Schock noch nicht mal erholt, stand es schon 0:3. Diesmal war es Tim Oman alleine, der von der Mittellinie weg unwiderstehlich in den Strafraum eindringt und abschließt. Maria Saal zeigte in der ersten Halbzeit eine beinahe beängstigende Effizienz.

Nach dem 4:0 muss Maria Saal seine Offensivabteilung tauschen und der ASK kommt noch ran

Eigentlich schien das Spiel entschieden, Marco Müller bekam einen Elfmeter zugesprochen, 4:0, was soll noch passieren? Maria Saal-Trainer Hans Gröss musste aber bereits Oman tauschen und später erwischte es auch Filip Skerl. Das gab dem ohnehin immer stärker werdenden ASK einen zusätzlichen Boost, denn die beiden Ausgeschiedenen waren nicht nur für Tore, sondern auch für das Halten vom Ball in gegnerischen Revieren zuständig. So kam der ASK immer schnell wieder in die Hälfte der Domkicker zurück, baute mächtigen Druck auf.

Ziga Anzelj & Sandro Zakany brachten die Heimischen in Schlagdistanz, die Zeit verrann zwar unerbittlich, aber die Möglichkeiten für ein Riesencomeback waren plötzlich da! Es fehlten bei drei Aktionen wirklich nur Zentimeter für den Anschlusstreffer, der ASK in der Phase im Pech, muss aufgrund des nicht mehr einzuholenden Rückstands die Segel streichen.

Beide Teams befinden sich mit jeweils 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Stimme zum Spiel

Hans Gröss (Trainer Maria Saal): "Die ersten 60 Minuten spielten wir aus einem Guss, sehr konsequent, nach den Wechseln war mir klar, das der Gegner noch aufkommen wird. Ich mache mir nichts vor, wenn es ganz dumm gelaufen wäre, geht das Spiel noch 4:4 aus!"

Die Besten (Maria Saal): Tim Oman (St.)

Als Nächstes steht für ASK Klagenfurt eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:00 Uhr) geht es gegen ASKÖ Köttmannsdorf. Maria Saal tritt bereits einen Tag vorher gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an (15:30 Uhr).

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SK Maria Saal, 2:4 (0:3)

24 Tim Oman 0:1

27 Filip Skerl 0:2

35 Tim Oman 0:3

68 Marco Mueller 0:4

73 Ziga Anzelj 1:4

83 Sandro Zakany 2:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!