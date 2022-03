Elferheld Ambrosch! Köttmannsdorf siegt beim FC Lendorf

Details Freitag, 25. März 2022 23:20

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem ASKÖ Köttmannsdorf und dem FC Hand in Hand Werker Lendorf an diesem 20. Spieltag. Es war ein umkämpftes Spiel, in dem Lendorf im Finish die große Möglichkeit eines Elfmeters liegen ließ.

Ausgeglichenes Spiel, ausgeglichenes Scoreboard

Vor den Augen der 100 Zuschauer entwickelte sich bei derzeit keineswegs besten Platzbedingungen ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und anspruchsvollem Tempo. Es war keineswegs aus dem Spielverlauf zu ersehen, wer nach 90 Minuten die Nase vorne haben würde. Den ersten Treffer erzielte Köttmannsdorf, Nace Erzen verwertete einen zugesprochenen Strafstoß vom 11er-Punkt. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Julian Mataln mit dem 1:1 für den FC Lendorf zur Stelle (43.). Der Oberkärntner Akteur traf sehenswert mit einem Weitschuss.

Erneute Führung für die Gäste & Ambrosch hält Elfmeter

An der Charakteristik änderte der zweite Durchgang nichts. Beide Teams forderten sich auf Augenhöhe, das bessere Ende sollte Köttmannsdorf für sich verbuchen können. Butrint Gjoci schoss für den ASKÖ Köttmannsdorf in der 57. Minute das zweite Tor. Er lief unbedrängt auf Torhüter Lukas Kohlmaier zu, der den ersten Schuss des Angreifers parieren konnte. Gegen den Nachschuss war er machtlos. In der 86. Minute sprach dann Schiedsrichter Jürgen Hartenberger Lendorf einen Penalty zu. Christian Wernisch legte sich den Ball zum fälligen Ausgleich auf, aber Teufelskerl Werner Ambrosch hält! Am Ende behielt Köttmannsdorf gegen Lendorf die Oberhand.

Köttmannsdorf rückt nach vor

Trotz der Niederlage bleibt der FC Hand in Hand Werker Lendorf im gesicherten Mittelfeld

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASKÖ Köttmannsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt vorläufig den zweiten Tabellenplatz.

Lendorf tritt am kommenden Sonntag beim KAC 1909 an, der Köttmanns. empfängt am selben Tag den ATUS Ferlach.

Stimme zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): „Ein ausgeglichenes Spiel auf Messers Schneide. Goalie Ambrosch war Man of the Match!“

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ASKÖ Köttmannsdorf, 1:2 (1:1)

57 Butrint Gjoci 1:2

43 Julian Mataln 1:1

22 Nace Erzen 0:1