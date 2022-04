Der Trainereffekt wirkte - die Admira stoppte in Feldkirchen die Talfahrt

Details Freitag, 08. April 2022 22:11

Mit 0:2 verlor der SV M&R Feldkirchen am Freitag zu Hause gegen Schlusslicht ESV Admira Villach. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich der Admira und dem neuen Trainer Mathias Tschofen beugen mussten. Im Hinspiel hatte der SV Feldkirchen nichts anbrennen lassen und war als 4:0-Sieger vom Platz gegangen.

Die Admira wie verwandelt

Das 1:0 war das Verdienst von Daniel Brandauer. Er traf nach einem Steilpass aus dem Zentrum heraus in Minute 16 zum umjubelten 0:1. Die Admira kam danach noch zu zwei riesigen Einschussmöglichkeiten, konnte diese aber nicht nützen. Feldkirchen war irgendwie am verlorenen Posten und wurde praktisch nie wirklich gefährlich. Ein Tor mehr für die Admira machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Feldkirchen bleibt harmlos

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Die Admira zeigte guten Fußball und Feldkirchen wurde wenn, dann nur durch hohe Bälle und bei Standards gefährlich. In der 85. Minute musste Admira-Tormann Lukas Kogler mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche. Doch auch die numerische Überlegenheit konnten die Gastgeber nicht nützen. In der Nachspielzeit besserte Brandauer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Gäste erzielte. Nach einem langen Ball traf er von der rechten Seite genau ins lange Eck. Am Ende verbuchte der ESV Admira Villach einen so wohl nicht wirklich erwarteten klaren Sieg gegen Feldkirchen.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt der SV M&R Feldkirchen den sechsten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SV Feldkirchen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die Admira Villach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Admira aber den letzten Platz und belegt jetzt den 17. Tabellenplatz. Der ESV Admira Villach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Admira Villach, der nach nunmehr elf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist der Admira zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am nächsten Sonntag reist Feldkirchen zum ASK Klagenfurt, zeitgleich empfängt der ESV Admira Villach den ASCO ATSV Wolfsberg.

Mathias Tschofen, Neo-Trainer des ESV Admira Villach: "Das war am Ende ein ganz klar verdienter Sieg. Wir hatten wesentlich mehr Chancen als Feldkirchen und ich hätte nicht gedacht, dass sie uns so spielen lassen. Wir hätten zur Pause schon 3:0 führen müssen und auch im zweiten Durchgang vergaben wir zwei Riesenchancen."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Brandauer

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – ESV Admira Villach, 0:2 (0:1)

94 Daniel Brandauer 0:2

16 Daniel Brandauer 0:1