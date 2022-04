Der SAK gewinnt erstmals seit 6 Jahren wieder in Köttmannsdorf!

Details Freitag, 29. April 2022 22:09

Im Spiel des ASKÖ Köttmannsdorf gegen den SAK Klagenfurt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Es war ein Sieg beim Angstgegner der Klagenfurter, den letzten vollen Erfolg bei der Perz-Truppe gab es im Mai 2016. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg von Köttmannsdorf beim SAK .

Biscan der "angesagte" Unterschied





SAK-Co-Trainer Simon Sadnek prognostizierte als Experte der Runde bereits einen Sieg seiner Truppe mit Rückkehrer Darijo Biscan als Matchwinner, es sollte vieles von seinen Prognosen richtig sein. Denn es war Biscan bereits in der zweiten Minute nach einer Svetlozar-Ecke per Fuß zur Stelle, Die Aktion zur Ecke selbst leitete Noah Lupar ein, der mit dem 17-jährigen Toni Dullnig über das Spiel eine tolle Doppel-6 abgab.

Schon in der 11. Minute stand es 0:2, diesmal war es Svetlozar, der von einer Biscan-Vorarbeit profitierte und abstaubte. Erst nach dem 0:2 erholte sich Köttmannsdorf von dem Schock und fand langsam in die Begegnung hinein, das Spiel war nun offen, mit Szenen auf beiden Seiten. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Emil Ristoskov die Akteure in die Pause.

Köttmannsdorf kommt zum Ausgleich, der SAK legt nochmals nach

Nach der Pause erhöhten die Heimischen nochmals die Schlagzahl, kamen in der 60. Minute durch Christopher Sallinger zum Anschlusstreffer. Der SAK reklamierte dabei ein Hands durch den Torschützen. Die Gastgeber markierten in der 65. Minute durch Rene Striednig den Ausgleich, wieder nicht unumstritten, da abseitsverdächtig. Es bahnte sich ein erneutes SAK-Drama in Köttmannsdorf an, aber diesmal gab es für die Klagenfurter doch ein Happy End. Kristjan Sredojevic schoss für den SAK in der 69. Minute das dritte Tor per Kopf nach Vorarbeit von Toni Dullnig. Unter dem Strich nahm der SAK Klagenfurt beim ASKÖ Köttmannsdorf den langersehnten Auswärtssieg mit, der gebührend gefeiert wurde.

Vor dem Saisonendspurt besetzt der ASKÖ Köttmannsdorf mit 43 Punkten den zweiten Tabellenplatz. 13 Siege, 4 Remis und 8 Niederlagen hat Köttmannsdorf momentan auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt der SAK auf Platz drei. Offensiv konnte dem SAK Klagenfurt in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. 12 Siege, 5 Remis und 8 Niederlagen hat der SAK derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SAK Klagenfurt, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für den ASKÖ Köttmannsdorf ist der SV Dellach/Gail auf gegnerischer Anlage. Der SAK misst sich mit dem KAC 1909.

Stimme zum Spiel

Marko Wieser (Gf. SAK-Präsident): "Der Sieg war aus unserer Sicht verdient. Tolle Leistungen aller, insbesondere der jungen Spieler!"

Die Besten (SAK): Toni Dullnig & Noah Lupar (beide DM)

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SAK Klagenfurt, 2:3 (0:2)



69

Kristjan Sredojevic 2:3

65 Patrick Rene Striednig 2:2

60 Christopher Sallinger 1:2

12 Yosifov Svetlozar Angelov 0:2

2 Darijo Biscan 0:1