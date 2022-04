ATSV Wolfsberg nach Derbysieg zurück in der Spur

Details Freitag, 29. April 2022 21:40

Für SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c gab es in der Heimpartie gegen den ASCO ATSV Wolfsberg, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Zwischenzeitlich führten die WAC-Juniors mit 2:1 konnten aber am Ende nur mit hängenden Köpfen den Platz verlassen. Das Hinspiel war 2:0 für die Gäste ausgegangen.

Flotte erste Halbzeit mit zwei Treffern auf jeder Seite

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Marcel Maximilian Stoni Wolfsberg vor 220 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Der Offensivspieler erlief einen Pass in die Tiefe und überhob den heraus eilenden Torhüter Bernhard Nössler. Der ASCO ATSV Wolfsberg schien alles im Griff zu haben, lag dann aber plötzlich mit 1:2 zurück. Der Ausgleich war clever von den Gastgebern eingefädelt, ein Ball zwischen den Innenverteidigern verwertete Elias Christoph Gollmann (21.). Nur vier Minuten später brachte Michael Pressl den Ball im Netz des ATSV Wolfsberg unter. Diesen Treffer ging ein schwerer Fehler von ATSV-Schlussmann Max Friesacher voraus.

Die Gäste konnten sich von dem Schock aber schnell erlangen und die Angriffsmühen wurden noch vor der Pause mit dem Ausgleich belohnt. Marcel Fritzl lenkt im Strafraum den Ball mit der Hand ab, Bastian Rupp verwertet einen Elfer auf Raten zum durchaus verdienten Ausgleich und Pausenstand.

ATSV Wolfsberg kann noch zusetzen

Die Gäste wirkten im Kellerderby weiter einen Tick gefährlicher, ein insgesamt gutes Spiel beider Teams. Beim Remis sollte es aber nicht bleiben, Patrick Pfennich hämmert traumhaft einen Freistoß in das Kreuzeck (57.). Diesmal hatten die Juniors keine entsprechende Antwort mehr parat. Vielmehr kassierten sie noch das entscheidende 2:4, abermals durch Bastian Rupp (79.), der einen kurz abgewehrten Schuss vom eingewechselten Nico Andre abstaubte. Am Ende verbuchte der ATSV Wolfsberg gegen SG St. Andrä/WAC Juniors 1c einen Sieg.

St. Andrä/WAC Juniors 1c befindet sich am 25. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. In den letzten Partien hatte SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Vor dem letzten Viertel der Spielzeit nimmt Wolfsberg eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. 8 Siege, 7 Remis und 10 Niederlagen hat der ASCO ATSV Wolfsberg momentan auf dem Konto. Der ATSV Wolfsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Nächsten Sonntag gastiert SG St. Andrä/WAC Juniors 1c bei ESV Admira Villach, Wolfsberg empfängt die SVG Bleiburg.

Stimme zum Spiel

Alex Obradovic (Trainer ATSV Wolfsberg): "Die Mannschaft ließ sich vom zwischenzeitlichen Rückstand nicht verunsichern und hat alle Vorgaben perfekt umgesetzt."

Die Besten (ATSV): Pauschallob, Bastian Rupp (St) Marcel Stoni (Mf)

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – ASCO ATSV Wolfsberg, 2:4 (2:2)

77 Bastian Rupp 2:4

60 Patrick Pfennich 2:3

44 Bastian Rupp 2:2

25 Elias Christoph Gollmann 2:1

25 Michael Pressl 1:1

5 Marcel Maximilian Stoni 0:1