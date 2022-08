Später Treffer bringt Maria Saal den Sieg

Details Dienstag, 16. August 2022 09:49

Ein Tor machte den Unterschied – Maria Saal siegte mit 2:1 gegen den VST Völkermarkt. Nach einem 1:1 zur Pause, zwei Roten Karten (jeweils eine auf jeder Seite) erzielte Ilias Chaschmagamadov in der 87. Minute den entscheidenden Treffer. Wermutstropfen für Maria Saal: Manuel Kerhe musste schwer verletzt vom Platz.

Maria Saal bringt die frühe Führung nicht in die Kabine

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Manuel Kerhe markierte in der vierten Minute die Führung. Daniel Wernig spielt einen Freistoß kurz ab, überrascht damit Völkermarkt - Kerhe zieht auf und davon und bezwingt Keeper Florian Zitterer. Danach flaute die Begegnung schnell ab, Völkermarkt operierte mit vielen weiten Bällen, Maria Saal kam auch nur noch sporadisch vor das Tor.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Jonas Roland Stadler zum Ausgleich für Völkermarkt. Die Auswärtsmannschaft lief sehr zum Ärger von Trainer Hannes Lassnig in einen Konter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Kerhe-Verletzung, zwei Rote Karten und ein Joker-Tor

Der zweite Durchgang erwies sich als hart umkämpfte Geschichte, auch wenn die großen Szenen lange fehlten. Bitterer Moment für Maria Saal in der 61. Minute: Keyplayer Manuel Kerhe musste verletzt vom Platz, wird durch Ilias Chaschmagamadov ersetzt. Der sollte noch eine spielentscheidende Rolle einnehmen. Davor aber gerieten sich Lukas Ladinig & Daniel Wernig derart in die Haare, dass Schiedsrichter Manuel Koller trotz schneller Beruhigung der Gemüter nichts anderes überblieb, als beide vom Platz zu stellen. Im Finish gab es dann doch noch ein Tor: Thomas Pirker und der eingewechselte Tian Tiganj bereiteten den Konter für Chaschmagamadov auf, der zum Siegestreffer abschloss (87.). Am Ende verbuchte der SK Maria Saal gegen den VST Völkermarkt die maximale Punkteausbeute.

Bei Manuel Kerhe wurde ein Wadenbeinbruch diagnostiziert. Wir vom Ligaportal wünschen einen guten wie raschen Heilungsverlauf!

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): „Das Foul an Kerhe war dunkelgelb. Der Manni wird lange fehlen, sehr bitter für uns. Der Sieg selbst war ein Willensakt. Wir gaben uns mit dem Remis nicht zufrieden.“

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Völkermarkt genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der SK Maria Saal setzte sich mit diesem Sieg vom VST Völkermarkt ab und belegt nun mit neun Punkten den vierten Rang, während der Gastgeber weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Für Völkermarkt geht es schon am Samstag bei der SVG Bleiburg weiter. Maria Saal empfängt schon am Freitag den SV Spittal/Drau als nächsten Gegner.

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – SK Maria Saal, 1:2 (1:1)

87 Ilias Chaschmagamadov 1:2

42 Jonas Roland Stadler 1:1

4 Manuel Kerhe 0:1