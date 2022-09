Knapper Erfolg für Landskron gegen Maria Saal!

Details Sonntag, 18. September 2022 13:44

SC Landskron und der SK Maria Saal lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Landskron legte los wie die Feuerwehr und kam vor 300 Zuschauern durch Philipp Ronacher in der achten Minute zum Führungstreffer. Thomas Pirker war es, der in der 15. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte (1:1). Igor Kondic versenkte die Kugel zum 2:1 (26.). Ehe der Schiedsrichter Mathias Bodner die Akteure zur Pause bat, erzielte Bernhard Walzl aufseiten von Maria Saal das 2:2 (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nemanja Lukic stellte die Weichen für SC Landskron auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 3:2 zur Stelle war. Als Schiedsrichter Mathias Bodner die Partie abpfiff, reklamierte Landskron schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Bei SC Landskron präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Landskron im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. SC Landskron ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SK Maria Saal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. 26 Tore – mehr Treffer als Maria Saal erzielte kein anderes Team der Kärntner Liga.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Landskron bei SK Austria Klagenfurt Amateure an, während der SK Maria Saal einen Tag zuvor den SVG Bleiburg empfängt.

Kärntner Liga: SC Landskron – SK Maria Saal, 3:2 (2:2)

54 Nemanja Lukic 3:2

45 Bernhard Walzl 2:2

26 Igor Kondic 2:1

15 Thomas Pirker 1:1

8 Philipp Ronacher 1:0