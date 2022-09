Hubschraubereinsatz überschattet Remis zwischen Köttmannsdorf und dem ASK!

Details Sonntag, 25. September 2022 19:18

Der ASKÖ Köttmannsdorf trennte sich an diesem Sonntag vom ASK Klagenfurt mit 2:2. Köttmannsdorf bewies tolle Moral, holte einen 0:2-Rückstand auf. Überschattet wurde die Begegnung durch den Verdacht auf eine schwere Knieverletzung von ASK-Torhüter Bernhard Nössler sowie einem Rettungseinsatz für einen zusammengebrochenen Zuschauer.

Flottes Spiel, Verdacht auf Kreuzbandriss bei ASK-Torhüter Bernhard Nössler

Im ersten Durchgang gab es Torchancen auf beiden Seiten, der ASK strahlte dabei mehr Gefahr aus, Köttmannsdorf-Keeper Werner Ambrosch konnte sich zweimal auszeichnen. In der 21. Minute schien ASK-Schlussmann Bernhard zunächst Glück zu haben, nachdem er für ein Hands deutlich außerhalb vom Strafraum nur die Gelbe Karte präsentiert bekam. Allerdings verdrehte er sich bei dieser Aktion so unglücklich das Knie, dass er ausgetauscht werden musste. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, was eine lange Pause bedeuten würde. Tore fielen trotz zahlreicher Chancen, insbesondere vom ASK, keine in dieser ersten Halbzeit.

Köttmannsdorf holt ein 0:2 auf; Hubschraubereinsatz sorgt für lange Unterbrechung

In der 51. Minute war die Torsperre gebrochen- und wie! Marko Mrsic traf unter großem Druck und Bedrängnis in die Kreuzecke zur Führung vom ASK Klagenfurt. In der 70. Minute erhöhte Sinan Samardzic auf 2:0 zugunsten der Gäste per Volleyabnahme, abermals ein Traumtor. Zwischen den beiden Toren reklamierte Köttmannsdorf vergebens einen Elfmeter, die Pfeife von Jürgen Hartenberger blieb stumm. Ein weiteres Mal schienen die Heimischen nicht von Fortuna begünstigt zu werden, In der 74. Minute erzielte Nace Erzen das 1:2 für die Gastgeber, nach einer Ballstafette brauchte der Goalgetter nur den Fuß hinzuhalten, die Hoffnung lebte wieder auf.

Dann folgte die Szene, die alle erstarren und bangen ließ. Köttmannsdorf-Sektionsleiter Josef Liendl schildert uns das Geschehen:

„Ein Zuschauer brach bei der Kantine zusammen. Nach Schilderung des Vorfalls beim Notruf entschlossen sich die Einsatzkräfte den Rettungswagen und den Hubschrauber zu schicken. Der Zuschauer wurde dann im Wagen ins Spital eingeliefert. Was ihm fehlt, wissen wir zur Stunde nicht. Wir wünschen ihm eine rasche Genesung.“

Nach einer rund 25-minütigen Unterbrechung wurden die letzten 10 Minuten gespielt. Dabei gelang Tyrone Marcel Mc Cargo in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel der Ausgleich (91.).



Stimme zum Spiel

Christian Sablatnig (Trainer Köttmannsdorf): „Der Torhüter bekam nur Gelb, einen Elfer enthielt uns der Schiedsrichter ebenfalls. So ist es, wenn man am Tabellenende feststeckt. Den Punkt haben wir uns verdient. Unabhängig davon wünsche ich Bernhard Nössler und dem Zuschauer rasche Besserung!“



Wünsche, denen sich das Ligaportal-Team anschließt.

Am kommenden Freitag tritt Köttmanns. beim SV Hirter Kraig an, während ASK Klagenfurt zwei Tage später den SK Maria Saal empfängt.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – ASK Klagenfurt, 2:2 (0:0)

91 Tyrone Marcel Mc Cargo 2:2

74 Nace Erzen 1:2

70 Sinan Samardzic 0:2

51 Marko Mrsic 0:1