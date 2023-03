Gerechtes Remis zum Auftakt bei Landskron vs. WAC-Juniors!

Details Sonntag, 12. März 2023 11:30

Der SC Landskron und die SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c trennten sich am Samstag mit einem 1:1-Remis. Es war letztlich für beide Seiten gerecht. Bereits das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Ein Elfer bringt die Gäste in Front

Beide Teams versuchten auf dem für die Jahreszeit hervorragend bespielbaren Geläuf den Ball am Boden zu halten und das Spiel kontrolliert aufzubauen. Die Lavanttaler kamen besser sortiert in die neue Halbsaison, erspielten sich in den ersten Minuten mehr Chancen und erhielten in der 32. Minute die große Gelegenheit eines Elfmeters nach Foul von Philipp Ronacher. Tobias Miklau traf vor 300 Besuchern zum 0:1. Unmittelbar davor vergab Philipp Gatti mit der ersten großen Möglichkeit seines Teams die mögliche Führung für Landskron. Zur Pause behielt St. Andrä/WAC Juniors 1c die Nase knapp vorn.

Beide mit den Möglichkeiten zum Sieg, Gatti gleicht aus

Das Spiel lief in der zweiten Halbzeit zunächst in Richtung Landskron, die Gästeführung nach dem ersten Durchgang war verdient, die Seebacher-Elf unter starkem Zugzwang. Patrick Freithofnigg & (später) Christian Wilpernig vergaben freistehend vor Torhüter Alexander Hautz, einer konnte den Ball aber doch im Tor der WAC-Juniors unterbringen.

Philipp Gatti war es, der in der 66. Minute das Spielgerät im Tor des zappeln ließ. Der Ball kam vor das Gehäuse von Hautz, die Situation schien bereits geklärt, als der Ball zu Gatti kam, der etwas innerhalb vom Strafraumeck den Ball in die lange Ecke zirkelte. Der angesprochene Wilpernig vergab den Matchball für Landskron, aber die letzte Aktion gehörte dem WAC. Martin Koller zeichnete sich knapp vor dem Schlusspfiff aus, hielt den Punkt fest. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von SC Landskron mit SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c kein Sieger ermittelt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Wichtig für uns ist einmal, nicht verloren zu haben. So haben wir den WAC auf Distanz gehalten. Christoph Erlacher verletzte sich am Knöchel, ich hoffe, es ist nicht so schlimm.“



Für beide heißt der nächste Gegner kurioserweise Gmünd. Landskron ist nächste Woche spielfrei. Das nächste Spiel von SC Landskron findet daher in zwei Wochen statt, wenn man am 25.03.2023 den ASKÖ Gmünd empfängt. Kommenden Samstag (14:30 Uhr) tritt SG St. Andrä/WAC Juniors 1c ebenfalls bei Gmünd an.

Kärntner Liga: SC Landskron – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 1:1 (0:1)

66 Philipp Gatti 1:1

32 Tobias Sebastian Miklau 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei