Arbeitssieg über Landskron! Köttmannsdorf macht einen Satz nach vorne

Nichts zu holen gab es für SC Landskron beim ASKÖ Köttmannsdorf. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 1:0.Der goldene Treffer fiel nach 0 Minuten durch Nace Erzen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Landskron letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Nace Erzen mit dem Goldtor

Es war in der ersten Hälfte nicht der ganz große Leckerbissen, der den zahlreichen (400) Fans geboten wurde. Das lag an der Spielanlage, das letzte Risiko wollte noch keine Truppe nehmen. Als Köttmannsdorf dann merkte, Landskron weitgehend im Griff zu haben, wagten sich die Burschen von Darko Djukic zunehmend aus der Deckung heraus, in der Phase fand sogar einmal Innenverteidiger Christopher Sallinger im offenen Spiel eine gute Torchance vor.

Nach 40 Minuten die spielentscheidende Szene: Patrick Striednig erkämpft im Mittelfeld einen Ball, den er sogleich perfekt hinter die Abwehr der Villacher spielt. Nace Erzen geht auf und davon und bleibt im direkten Duell gegen Schlussmann Martin Koller siegreich!

Landskron kommt nicht entscheidend vor das Tor

In der zweiten Hälfte stand Köttmannsdorf wieder etwas tiefer, das Geschehen ähnelte dem Beginn des ersten Durchgangs. Die einen riskierten nichts, die anderen wussten nicht so recht, wie man damit umgehen sollte. Wie in der ersten Hälfte trauten sich die Heimischen immer mehr zu, kamen zu guten Angriffen, schlampten aber bei den Abschlüssen. Von Landskron kam an diesem Nachmittag wenig. Am Ende war Köttmanns. die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Stimme zum Spiel

Darko Djukic (Trainer Köttmannsdorf): „Wir hatten vorn zwei junge Spieler, hinten zwei Routiniers, das ging ganz gut auf. Ein, zwei Tore mehr hätten es sein können.“

Stats

Mit dem Dreier sprang der ASKÖ Köttmannsdorf auf den neunten Platz der Kärntner Liga. Acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Köttmannsdorf momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Köttmanns. wieder in der Erfolgsspur.

Landskron muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei. Neun Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SC Landskron derzeit auf dem Konto.

Am Mittwoch empfängt der ASKÖ Köttmannsdorf den ATUS Ferlach. Landskron hat nächste Woche den SV St. Jakob im Rosental zu Gast.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SC Landskron, 1:0 (1:0)

40 Nace Erzen 1:0

