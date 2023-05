Köttmansdorf knöpft dem ASK einen Punkt ab!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 15:35

ASK Klagenfurt ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den ASKÖ Köttmannsdorf hinausgekommen. Die Gäste kamen gegen ASK Klagenfurt zu einem achtbaren Remis, der Tabellenführer verschoss dabei einen Elfmeter. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Der ASK antwortet auf die Gästeführung mit Powerplay

Köttmannsdorf, heute von Mathias Tschofen für den abwesenden Darko Djukic auf der Linie, erwischte einen Traumstart. Nace Erzen schloss einen gut angebrachten Konter der Gäste ab. Der Angreifer traf vor 400 Zuschauern zum 1:0.

Köttmannsdorf konnte die Heimischen kommen lassen und das taten die mit voller Wucht, spielten sich zahlreiche zwingende Chancen heraus. In dieser Phase saugte Goalie Werner Ambrosch alles, was vor auf sein Gehäuse abgefeuert wurde und das war nicht wenig.

In der 35. Minute musste er sich dann doch geschlagen geben. Matic Kopac brachte den Ball mittels Schlenzer im Netz der Gäste unter. Der ASK bekam bereits davor die riesige Gelegenheit zur Führung, als Schiedsrichter Messner der Thuller-Elf einen Elfmeter zusprach. Der so sichere Danijel Micic scheitert aber an Ambrosch. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Der Leader stellt selbst defensiver auf

In der zweiten Halbzeit bekam Köttmannsdorf die Offensivkraft des ASKs besser in den Griff, erhielt vielversprechende Kontergelegenheiten, insbesondere über Patrick Striednig. Ausgekontert zu werden, schmeckte wiederum Dietmar Thuller auf der anderen Trainerbank gar nicht, der seinerseits auf eine etwas defensiv gefestigtere Spielauslegung umstellte.

Womit sich die Teams neutralisierten. Aufregung gab es noch in der 81. Minute, als Kyrylo Romaniuk & Fabian Janschitz aneinander gerieten und beide vom Platz flogen. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es ASK Klagenfurt nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Stimmen zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Wir hatten es in der ersten Halbzeit in der Hand, für klare Fronten zu sorgen. Ausfälle gab es auch einige. Köttmannsdorf hat es aber auch hervorragend gemacht.“

Mathias Tschofen (Co-Trainer Köttmannsdorf): „Wir freuen uns wahnsinnig über den Punkt beim ASK, der völlig zu Recht die Tabelle anführt!“

Stats

Die Heimmannschaft führt das Feld der Kärntner

Liga mit 49 Punkten an. Die Angriffsreihe von ASK Klagenfurt lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 56 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. ASK Klagenfurt verbuchte insgesamt 15 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für ASK Klagenfurt, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Köttmanns. belegt mit 37 Punkten den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat der ASKÖ Köttmannsdorf derzeit auf dem Konto. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Köttmannsdorf zu besiegen.

Während ASK Klagenfurt am Samstag, den 13.05.2023 (15:30 Uhr) beim SK Maria Saal gastiert, steht für Köttmanns. einen Tag später (15:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Hirter Kraig auf der Agenda.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – ASKÖ Köttmannsdorf, 1:1 (1:1)

35 Matic Kopac 1:1

8 Nace Erzen 0:1

