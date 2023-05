Sieg über den KAC! Klassenerhalt für Landskron greifbar!

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 10:54

Riesenschritt für Landskron in Richtung Klassenerhalt! Durch ein frühes Eigentor vom KAC gewinnt die Seebacher-Truppe in einem unterhaltsamen Spiel mit 1:0! Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der KAC 1909 hatte mit 3:0 gewonnen.

Frühes Eigentor und Alu-Treffer

Der KAC reiste ohne einige prominente Namen nach Villach, unter anderem fehlte die Offensivabteilung Gräfischer, Sandro & Orgonyi. Landskron startete besser in die Begegnung, Philipp Ronacher mit einem energischen Vorstoß am Flügel, seine scharfe Hereingabe grätschte der unglückliche Patrick Ritzinger vor 220 Zuschauern in das eigene Gehäuse (15.).

Bis zur Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Igor Kondic & David Enzi bzw. Raphael Kassler vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten, Landskron brachte dabei auch das Gehäuse mit Alutreffern zum Beben. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Landskron bringt es heim und ist de facto gerettet

Die zweite Halbzeit generierte gleichfalls Chancen auf beiden Seiten, beim KAC brachten die Wechsel frischen Wind ins Angriffsspiel. Allerdings langte es auch bei den Rotweißen nur zu Stangen- und Lattentreffern. Als Raphael Kassler, in der 81. Minute die Ampelkarte kassierte, konnte die Seebacher-Elf mit dem Verwalten beginnen und brachte den Minimalsieg über die Ziellinie. Ein bedeutungsvoller Sieg für Landskron, aufgrund der Konstellationen der letzten Runden wahrscheinlich bereits der Klassenerhalt. Was gebührend gefeiert wurde.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): "Ja, ich hoffe das war der etzte Schritt und wir sind alle überglücklich. Wir wollen aber auch noch in den letzten Begegnungen punkten."

Der Gastgeber machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht. Elf Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat Landskron momentan auf dem Konto.

Stats

In der Tabelle liegt der KAC 1909 nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Der KAC 1909 verbuchte insgesamt zwölf Siege, acht Remis und neun Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim KAC 1909 etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der KAC 1909.

Für SC Landskron geht es schon am Sonntag bei ASK Klagenfurt weiter. Das nächste Mal ist der KAC 1909 am 20.05.2023 gefordert, wenn man beim ATUS Ferlach antritt.

Kärntner Liga: SC Landskron – KAC 1909, 1:0 (1:0)

15 Eigentor durch Patrick Ritzinger 1:0

