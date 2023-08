Doppelschlag zur späten Stund': Klagenfurt Amateure ringen Wolfsberg nieder

Details Dienstag, 15. August 2023 20:25

"The show must go one..."! Nach dem dritten Spieltag am Wochenende hält gerade eine englische Woche in der Kärntner Liga Einzug, prallten am Dienstag, dem Feiertag, der ATSV Wolfsberg und die SK Austria Klagenfurt Amateure aufeinander. Schien die Partie über lange Zeit auf eine Nullnummer hinaufzulaufen, gelang den Gästen noch ein Doppelschlag in der Nachspielzeit - 0:2. Damit überholen die Landeshauptstädter den Rivalen in der Tabelle, hält der ATSV nun bei sechs und die Gäste bei sieben Zählern.

Torlose erste Halbzeit

In der Anfangsphase kam das Match vor 250 Zuschauern relativ highlightarm daher, fehlte beiden Teams die finale Durchschlagskraft im letzten Drittel. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel dann der erste Aufreger: Marcel Mörtl (ATSV Wolfsberg/44.) muss das Spielfeld noch vor dem Seitenwechsel aufgrund der zweiten gelben Karte frühzeitig verlassen - die erste gelbe Karte resultierte aus einem unsportlichen Verhalten, die zweite infolge eines Foulvergehens. Pausenstand 0:0.

Klagenfurt gewinnt dank der "zweiten Luft"

Auch nach dem Seitenwechsel sind Großchancen Mangelware, machten zum Kehraus eher die Heimischen den Eindruck, noch für den Lucky Punch sorgen zu können... Doch die Gäste schlugen innert 120 Sekunden doppelt zu: Marius Leo Maierhofer (92.) und Tristan Elias Schoppitsch (94.) sorgen für den 0:2-Entstand.

Am Samstag duelliert sich der Gast mit Ferlach, während Wolfsberg bei Landskron gastiert.

