Ferlach und SV St. Jakob/R. trennen sich unentschieden

Der ATUS Ferlach und der SV St. Jakob/R. teilten sich an diesem Spieltag, dem vierten in der laufenden Saison, am Dienstnachmittag die Punkte. Das Match endete nicht unverdient mit einem 1:1.

Zwei Treffer vor der Pause münden in 1:1-Remis

In der Anfangsphase zeigten sich die Hausherren spielbestimmend, doch gelang den Gästen der erste Tagestreffer: 250 Zuschauer sahen, wie Raimund Valtiner das 1:0 für St. Jakob/R. markierte (37.), indem er nach einem Ausflug des gegnerischen Schlussmannes einschob. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Stefan Ebner das 1:1 zugunsten von Ferlach (44.), indem er nach einem abgewährten Schuss via Abpraller zuschlug. Dem Spielstand entsprechend gab es auch im zweiten Akt Chancen auf beiden Seiten, doch blieb ein Lucky Punch verwehrt. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Christoph Hopfgartner setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Der ATUS Ferlach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei.

Zu mehr als Platz 16 reicht die Bilanz des SV St. Jakob im Rosental derzeit nicht. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SV St. Jakob/R. holte bisher nur einen Zähler.

Das nächste Mal ist Ferlach am 19.08.2023 gefordert, wenn man bei SK Austria Klagenfurt Amateure antritt. Am 18.08.2023 empfängt St. Jakob/R. in der nächsten Partie den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SV St. Jakob im Rosental, 1:1 (1:1)

44 Stefan Ebner 1:1

34 Raimund Valtiner 0:1

