Nach dreimaligem Führungstreffer: Völkermarkt ringt St. Jakob in rassigem "Showdown" nieder

Details Freitag, 25. August 2023 22:15

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem VST Völkermarkt und dem SV St. Jakob im Rosental an diesem sechsten Spieltag in der Kärntner Liga. Das Match kam kurzweilig und reich an Höhepunkten daher, war aufseiten des Heim-Teams drei Mal ein Führungstreffer vonnöten, um letzten Endes mit dem Vollerfolg dazustehen.

Spannung bis zum Schluss

188 Zuschauer sahen, wie Oliver Kuester das 1:0 für Völkermarkt mit der ersten Einschussgelegenheit (4.) markierte. Das 1:1 von St. Jakob/R. bejubelte Thomas Ogradnig (12.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser - nach einem ausgeglichenen ersten Akt - auch gleichzeitig der Pausenstand war. Anze Pisek brachte dem VST Völkermarkt nach 49 Minuten infolge eines Abwehrfehlers der Gäste die 2:1-Führung.

Brutaler Fehler des innenverteidigers von st jakob! Anstatt den ball zu klären versucht er den ball mit einem „rabona“ aus dem Strafraum zu bekommen! Anje pišek bedankt sich für die vorlage ElBieró, Ticker-Reporter

Mario Marjanovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SV St. Jakob im Rosental ein (63.). Nur drei Minuten später lagen die Heimischen bereits wieder in Front: Raphael Lukas Kulterer avancierte zum Matchwinner (66.). Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Pisek (St. Jakob) in der 85. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dennoch gelang den Gästen im Abspann kein Ausgleichstreffer mehr. Ein starker Auftritt ermöglichte Völkermarkt am Freitag trotz Unterzahl einen 3:2-Erfolg gegen den SV St. Jakob/R.

Am kommenden Samstag trifft Völkermarkt auf SK Austria Klagenfurt Amateure, der SV St. Jakob im Rosental spielt tags zuvor gegen den KAC 1909.

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – SV St. Jakob im Rosental, 3:2 (1:1)

66 Raphael Lukas Kulterer 3:2

63 Mario Marjanovic 2:2

49 Anze Pisek 2:1

12 Thomas Ogradnig 1:1

4 Oliver Kuester 1:0

