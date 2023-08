Weiter ungeschlagen: Bleiburg feiert Kantersieg bei SV Hirter Kraig

Details Freitag, 25. August 2023 22:21

Am Freitagabend prologierte SVG Bleiburg seine Serie zum Saison-Auftakt und blieb auch am sechsten Spieltag der Kärntner Liga beim Gastspiel beim SV Hirter Kraig weiter ungeschlagen, triumphierte deutlich mit 4:0 - Al Mahic avancierte via Triplepack zum Matchwinner.

"Vier gewinnt" für Bleiburg

Adnan Besic markierte vor 200 Zuschauern nach ausgeglichener Beginnphase die Führung für die Gäste (21.). Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Al Mahic mit den Treffern (45+2./57./58.) zum 4:0 für Bleiburg. Spätestens damit war die Messe längst gelesen, mussten die Hausherren nach dem Ausschluss von Andrej Tasic (60.) die Schlussphase gar in Unterzahl bestreiten.

viel sehenswertes gibt es heute nicht zu Berichten das Spiel plätschert so dahin melli w, Ticker-Reporter

Am Ende punktete der SVG Bleiburg dreifach bei der Heimmannschaft.

Als Nächstes steht für SV Kraig eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen den SAK Klagenfurt. Der SVG Bleiburg empfängt – ebenfalls am Freitag – SC Landskron.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – SVG Bleiburg, 0:4 (0:2)

58 Al Mahic 0:4

57 Al Mahic 0:3

47 Al Mahic 0:2

21 Adnan Besic 0:1

