Oberkärntner Derby geht an den FC Lendorf

Details Samstag, 26. August 2023 11:51

In der 6. Runde der Kärntner Liga stand an diesem Wochenende ein Derby am Spielplan - der FC Robinig Lendorf erwartete den SV Spittal/Drau. Beide Teams hatten einen relativ überschaubaren Saisonstart hinter sich. Während der FC Lendorf noch keinen Sieg in der laufenden Saison einfahren konnte, hinkte auch der SV Spittal mit nur zwei Siegen in fünf Spielen seinen Erwartungen hinterher. In diesem Derby setzte sich schlussendlich der FC Lendorf durch und konnte die ersten drei Punkte auf sein Konto verbuchen.

Lendorf geht in Front

Als bei perfektem Fußballwetter am Freitagabend in der Lendorfer Thomas-Morgenstern-Arena gut 550 Zuseher Platz genommen hatten, sahen sie eine Heimmannschaft, die gut in die Partie startete. Schon in Minute 14 brachte Michael Morgenstern den Ball zum ersten Mal im Netz unter. Es ging harsch zu in diesem Derby, was in dieser ersten Hälfte auch ganze sechs Verwarnungen zur Folge hatte. In Minute 34 erhöhte dann Lendorf durch einen schön getretenen Freistoß von Mario Zagler auf 2:0 noch vor der Pause.

Aufholjagd der Spittaler glückt nicht

Nach Wiederanpfiff kam zuerst der SV Spittal zum Zug, als Matteo Relevant in Spielminute 55 den Anschlusstreffer erzielte. In weitere Folge drückte Spittal auf den Ausgleich, welcher aber nicht gelingen sollte. Stattdessen schwächten sich die Gäste selbst als Tristan Brükk zehn Minuten vor Schluss aufgrund seiner zweiten gelben Karte des Platzes verwiesen wurde. Es blieb nach 90 Minuten beim 2:1 und bei den ersten drei Punkten für den FC Lendorf, der somit den zwölften Tabellenrang belegt. Nur einen Platz darüber steht mit sechs Zählern der SV Spittal/Drau.

Der nächste Prüfstein wird für den FC Lendorf kommenden Freitag der SK Treibach sein. Spittal bekommt es mit dem Aufsteiger aus der Unterliga West, dem ATUS Velden zu tun.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.