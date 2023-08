KAC 1909 luchst Leader SK Treibach einen Zähler ab

Details Samstag, 26. August 2023 13:02

Am Freitag kam der aktuelle Tabellenführer SK Treibach beim KAC 1909 im Rahmen der 6. Runde in der Kärntner Liga nicht über ein 2:2 hinaus. Dennoch verweilt der Gast auch nach diesem Spieltag am "Platz der Sonne", während der KAC weiter auf den ersten Saison-Vollerfolg warten muss.

Hoher Unterhaltungswert in beiden Halbzeiten

Die Anfangsphase gehört den Gästen, die mehr Spielanteile haben aber noch fehlt im letzen Spieldrittel die zündende Idee. Banana Joe, Ticker-Reporter

In der elften Minute ging der SK Treibach in Front. Kevin Vaschauner war es, der vor 250 Zuschauern mit einem herrlichen Freistoß-Treffer zur Stelle war und auf 0:1 stellte. Raphael Kassler schoss für den KAC 1909 in der 23. Minute das erste Tor, lancierte via Kopfball nach Spielzug über rechts den Ausgleich. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 2:1 von Treibach zeichnete Alexander Kerhe verantwortlich (68.). Hannes Plieschnegger war es, der in der 78. Minute das Spielgerät im Tor des Ligaprimus unterbrachte und nach einem Stellungsfehler per Kopf den neuerlichen Ausgleich parat hatte.

Hitzige letzten Minuten! Banana Joe, Ticker-Reporter

Letztlich gingen der KAC 1909 und der SK Treibach mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nächster Prüfstein für den KAC 1909 ist der SV St. Jakob im Rosental (Freitag, 18:30 Uhr). Der SK Treibach misst sich am selben Tag mit dem FC Robinig Lendorf (19:00 Uhr).

Kärntner Liga: KAC 1909 – SK Treibach, 2:2 (1:1)

78 Hannes Plieschnegger 2:2

68 Alexander Kerhe 1:2

23 Raphael Kassler 1:1

11 Kevin Vaschauner 0:1

