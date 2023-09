Punktgleich mit Leader Treibach: Bleiburg biegt Wolfsberg

Details Samstag, 16. September 2023 21:47

Die Differenz von einem Treffer brachte Bleiburg gegen den ATSV Wolfsberg den Dreier. Das Match endete am Samstagnachmittag im Rahmen der neunten Runde in der Kärntner Liga mit 2:1.

Später Siegtreffer der Heim-Elf

400 Zuschauer sahen, wie Adnan Besic das 1:0 für den SVG Bleiburg markierte (5.) in einer überaus kurzweiligen Beginnphase mit Chancen auf beiden Seiten. Maximilian Sorger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den ASCO ATSV Wolfsberg ein (23.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Dass Bleiburg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Peketz, der in der 82. Minute zur Stelle war. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SVG Bleiburg den ATSV Wolfsberg 2:1.

Nach neun absolvierten Spielen stockte Bleiburg sein Punktekonto bereits auf 19 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Prunkstück des Heimteams ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der SVG Bleiburg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und vier Unentschieden zu Buche.

Bei Wolfsberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. Der ASCO ATSV Wolfsberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich Bleiburg voll in der Spur. Die Formkurve von Wolfsberg dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft der SVG Bleiburg auf den SAK Klagenfurt, der ASCO ATSV Wolfsberg spielt tags zuvor gegen den VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASCO ATSV Wolfsberg, 2:1 (1:1)

82 Dominik Peketz 2:1

23 Maximilian Sorger 1:1

5 Adnan Besic 1:0

