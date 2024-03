Treibach setzt sich in Ferlach mit 2:0 durch und bleibt weiterhin Tabellenführender

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 19:33

Am Karsamstag standen sich der ATUS Ferlach und der SK Treibach erneut gegenüber, nachdem der SK Treibach im Hinspiel einen klaren 5:0-Sieg errungen hatte. In einem hart umkämpften Spiel behielt der SK Treibach erneut die Oberhand und setzte sich mit einem 2:0-Sieg durch. Diese Leistung ermöglichte es dem Team, weiterhin an der Spitze der Tabelle zu bleiben und seine dominante Position zu festigen.

Lukas Urnik brachte kurz vor der Pause die Führung

In einer äußerst ausgeglichenen Partie boten sich Chancen auf beiden Seiten des Spielfelds. Ein Glücksmoment für ATUS Ferlach, als der Pfosten einen möglichen Rückstand vereitelte. Doch knapp vor dem Halbzeitpfiff war es der SK Treibach, der seine Chance nutzte: Nach einem kurz gespielten Eckball landete der Ball bei Lukas Urnik, der ihn präzise ins lange Eck versenkte. Somit ging der SK Treibach mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Ferlach ließ nicht locker, konnte sich aber nicht belohnen

Die rund 200 Zuschauer erlebten eine nahezu identische zweite Halbzeit, in der sowohl der ATUS Ferlach als auch der SK Treibach ihre Chancen bekamen. Doch der Ligaprimus, der SK Treibach, zeigte sich effektiver und konnte in der 69. Minute durch David Hude auf 2:0 erhöhen. Trotz des bemühten Spiels von ATUS Ferlach blieb dieser Treffer die entscheidende Aktion des Spiels. Am Ende konnte der SK Treibach somit einen verdienten 2:0-Sieg verbuchen und kehrte mit drei Punkten im Gepäck nach Hause zurück.

So steht es um die Teams

Nach dieser Niederlage bleibt ATUS Ferlach weiterhin auf dem elften Tabellenrang. In der kommenden Woche steht ein Auswärtsspiel gegen den SV St. Jakob bevor, bei dem Ferlach auf eine Wende hofft, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Derweil setzt der SK Treibach seine beeindruckende Siegesserie fort und konnte sich vorerst mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze absetzen, fest im Rennen um den Titel. Das Team bleibt somit der klare Favorit. In der nächsten Woche empfängt Treibach den ASKÖ Köttmannsdorf zu Hause, in der Hoffnung, die Erfolgsserie weiter auszubauen und die Tabellenführung zu festigen.

Stimme zum Spiel

Benjamin Siegfried Male, Funktionär Ferlach:

„Das Spiel verlief sehr ausgeglichen. Wir hatten gute Möglichkeiten, konnten aber keine Tore machen. Treibach nutzte die Chancen und war ganz einfach effizienter!“

Die Besten: Ferlach keiner bzw. Treibach Hude, Urnik (Mittelfeld)

Details

