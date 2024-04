ATSV Wolfsberg erkämpft sich einen knappen Sieg gegen SV Donau Klagenfurt

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 21:29

Am Freitagabend lieferten sich ATSV Wolfsberg und SV Donau Klagenfurt ein intensives Match, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Mit einem knappen 2:1 Sieg konnte sich der Gastgeber ATSV Wolfsberg durchsetzen, obwohl die Partie phasenweise hart umkämpft war. Die entscheidenden Momente des Spiels fanden sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der dramatischen Schlussphase statt.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Beginn des Spiels war von intensiven Momenten auf beiden Seiten geprägt, doch es war ATSV Wolfsberg, das die frühe Initiative ergriff. In der 28. Minute brach Marcel Maximilian Stoni den Bann und schoss das erste Tor des Abends, was den Gastgebern einen entscheidenden Vorteil verschaffte. Dieser Treffer gab Wolfsberg die nötige Sicherheit, um das Spiel in der ersten Halbzeit zu kontrollieren, und sorgte dafür, dass sie mit einer 1:0 Führung in die Pause gingen.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Maximilian Sorger kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute das 2:0 für Wolfsberg erzielte. Dieser Treffer schien den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung zu geben, doch SV Donau Klagenfurt zeigte Resilienz. In der 49. Minute gelang Maximilian Gert Rupitsch der Anschlusstreffer zum 2:1, was die Spannung erneut entfachte und das Spiel offen hielt.

Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten, um frischen Wind ins Spiel zu bringen, blieb es bei der knappen Führung für Wolfsberg. Die Gäste aus Klagenfurt kämpften verbissen um den Ausgleich, doch ihre Hoffnungen erlitten in der 87. Minute einen schweren Schlag, als Thomas Guggenberger die Rote Karte sah. Die numerische Unterlegenheit machte es für SV Donau Klagenfurt noch schwieriger, den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt, da Klagenfurt trotz Unterzahl alles nach vorne warf, um doch noch einen Punkt mitzunehmen. Doch Wolfsberg hielt stand und sicherte sich nach 98 Minuten, inklusive acht Minuten Nachspielzeit, einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Dieser Erfolg lässt ATSV Wolfsberg auf eine positive Fortsetzung der Saison hoffen, während SV Donau Klagenfurt sich von diesem Rückschlag erholen muss.

Kärntner Liga: Wolfsberg : SV Donau - 2:1 (1:0)

49 Maximilian Gert Rupitsch 2:1

47 Maximilian Sorger 2:0

28 Marcel Maximilian Stoni 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter EWReport23 erstellt.

