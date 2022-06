Torfestival in Grafenstein sichert Eisenkappel fast fix die Ligazugehörigkeit!

Details Samstag, 11. Juni 2022 11:25

Im Spiel von Grafenstein gegen Eisenkappel gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten in einem packenden 4:4 die Punkte. Eisenkappel ist mit dem Punkt fast fix weiter Starter in der Unterliga.

Aus dem Umschalten heraus fallen die Treffer

Von Sommerfußball keine Spur, Grafenstein konnte mit einem Sieg die kleine Chance auf den Vizetitel wahren, während es für Eisenkappel bekanntlich noch um den Klassenerhalt ging. Es gab schnell Chancen auf beiden Seiten. Gasper Udovic brachte Eisenkappel in der 14. Minute nach vorn. Das 1:1 von Grafenstein stellte Lukas Michael Rutnig sicher (21.). Fabian Strasser beförderte das Leder zum 2:1 von TSV Grafenstein in die Maschen (37.). Alle drei Treffer fielen aus Ballgewinnen aus dem Mittelfeld heraus, das Umschaltspiel funktionierte hüben wie drüben. Grafenstein nahm die knappe Führung mit in die Kabine.



Der Torreigen hält an, gerechtes Remis

In der zweiten Hälfte änderte sich nichts an der offensiven Spielanlage, nur die Tore fielen öfter nach Standardsituationen. Für das 2:2 von FC Eisenkappel zeichnete Romario Orasche per Kopf nach einer Ecke verantwortlich (47.). Er wurde gerade eingetauscht. Mit einem schnellen Doppelpack (58./60.) zum 4:2 schockte David Smrtnik TSV Grafenstein. Es folgte der Anschlusstreffer für Grafenstein – bereits der zweite für Rutnig. Nun stand es nur noch 3:4 (68.). In der 80. Minute erzielte Fabio Sebastian Miklautz das 4:4 für TSV Grafenstein. Letztlich gingen Grafenstein und Eisenkappel mit jeweils einem Punkt auseinander.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): "Das war ein tolles Spiel, auch für die Zuschauer. Wir planen nun wieder ab sofort für die Unterliga."

Die Besten: L. Rutnig bzw. Romario Orasche (IV) David Smrtnik (St.)

Das Konto von TSV Grafenstein zählt mittlerweile 61 Punkte. Damit steht Grafenstein kurz vor Saisonende auf einem starken vierten Platz. Mit 80 geschossenen Toren gehört TSV Grafenstein offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost. Grafenstein kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Gegen Ende der Spielzeit wissen die Gäste die Abstiegsränge hinter sich. Es müsste einiges passieren, damit Grafenstein noch theoretisch absteigen kann.

Am kommenden Donnerstag trifft TSV Grafenstein auf SK Austria Klagenfurt Amateure, Eisenkappel spielt am selben Tag gegen FC St. Michael/Lav.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – FC Eisenkappel, 4:4 (2:1)

80 Fabio Sebastian Miklautz 4:4

68 Lukas Michael Rutnig 3:4

60 David Smrtnik 2:4

58 David Smrtnik 2:3

47 Romario Orasche 2:2

37 Fabian Strasser 2:1

21 Lukas Michael Rutnig 1:1

14 Gasper Udovic 0:1