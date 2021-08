Doppelpack von Stockhammer reicht nicht: Perwang/Michaelbeuern verliert gegen Koppl

Details Samstag, 14. August 2021 01:03

In der 3. Runde der 1. Klasse Nord lieferten sich die SG Perwang/Michaelbeuern und der USV Koppl ein echtes Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Kurios: Die Hausherren lagen gleich dreimal in Front, schauten summa summarum dann doch durch die Finger.

Der Torreigen wurde in der 15. Minute eröffnet, als Maximilian Stöllinger die Spielgemeinschaft mit 1:0 voranbrachte. Die Antwort der Koppler, die unter der Woche mit einem Sieg gegen Landesligist Pfarrwerfen den Sprung ins Cup-Achtelfinale geschafft hatten, folgte zehn Minuten später: Danis Rekic witterte seine Chance und stellte die Uhren wieder auf null - 1:1 (25.). Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Heim-Akteur Hansi Stockhammer mit seinem Treffer für die neuerliche Führung, mit der es schließlich auch in die Katakomben ging.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Koppler hellwach: Nur wenige Augenblicke waren gespielt, als Danis Rekic seinen Zweierpack schnürte und zum 2:2 traf (46.). Die Freude über den neuerlichen Ausgleich wahrte auf Gästeseite nicht allzu lange, denn in Minute 51 machte es Hansi Stockhammer Koppls Rekic nach, trug sich ebenfalls zum zweiten Mal in die Schützenliste ein und stellte auf 3:2. Davon zeigte sich der USV jedoch unbeeindruckt und konnte die Begegnung in der weiteren Folge zum dritten (!) Mal ausgleichen: David Deisl mit dem 3:3 (55.). Weil im Finish auch noch Daniel Bachmann auf den Geschmack kam, tütete die Gruber-Elf sogar das Punktemaximum ein - 3:4 (85.). Somit ist Koppl weiterhin auf Kurs, hält nach drei gespielten Matches bei neun Zählern. Perwang/Michaelbeuern kommt hingegen nicht wirklich vom Fleck, rangiert zumindest bis heute Nachmittag auf Position zehn.

1. Klasse Nord: SG Perwang/Michaelbeuern 3:4 (2:1) USV Koppl

15 Maximilian Stoellinger 1:0

25 Danis Rekic 1:1

44 Hansi Stockhammer 2:1

46 Danis Rekic 2:2

51 Hansi Stockhammer 3:2

55 David Deisl 3:3

85 Daniel Bachmann 3:4

