Radstadt holt Mühlbach-Duo

Details Freitag, 14. Januar 2022 14:25

Der Spielerkader des UFC Radstadt hat Zuwachs bekommen! Wie die Ennspongauer offiziell bestätigten, konnte man sich die Dienste von Fabian Kern und Mario Hoffmann sichern. Beide liefen bis vor Kurzem noch für den SV Mühlbach/Hkg. auf.

Mario Hoffmann (im Vordergrund) war im Herbst Mühlbachs bester Torjäger.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Verstärkungen für Defensive und Offensive

Im Herbst klassierten sich die Radstädter als Tabellenfünfter im Spitzenfeld der 1. Klasse Süd. Um im Frühjahr an die kürzlich erbrachte Leistung anknüpfen oder diese sogar steigern zu können, wurden die Ennspongauer nun am Transfermarkt aktiv. Wie durchsickerte, werden Fabian Kern und Mario Hoffmann (beide Mühlbach/Hkg.) an die Ennsfieldroad wechseln. Der 25-jährige Abwehrmann Kern durchlief sämtliche Jugendstationen in Bischofshofen, ehe er im Sommer 2011 zu seinem Stammverein zurückkehrte. 2016 verpasste er mit dem SVM als Vizemeister nur knapp den Aufstieg in die 1. Klasse Süd. Der um zwei Lenzen ältere Hoffmann, wesentlich offensiver ausgerichtet, bringt indes 2. Landesliga Süd-Erfahrung mit. Von 2015 bis 2017 schnürte er seine Fußballschuhe für Tenneck. Im Herbst 2021 erzielte Hoffmann neun Goals, war Mühlbachs bester Scharfschütze.

