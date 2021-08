Klarer Auswärtserfolg! Flachau stellt St. Martin/L. kalt

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Der UFC St. Martin/L. hatte am Freitag gegen den USC Flachau mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Während die St. Martiner in Runde eins beim Gastspiel in Lenzing ein kräftiges Ausrufezeichen setzten und dem Titelfavoriten ein 2:2-Unentschieden abluchsten, musste Flachaus Pflichtspielauftakt wegen Goldeggs Nichtantreten auf dieses Wochenende verschoben werden. Beim 3:0-Erfolg der Pongauer stach ein Mann besonders heraus: Roland Kugler. Der Flachau-Stürmer brachte seine Farben kurz vor der Halbzeitpause in Front (39.), nur um den Vorsprung in der 57. Spielminute zu verdoppeln - 0:2. Zwar probierten die Hausherren im weiteren Verlauf noch einmal alles, die Mannen von Übungsleiter Gerhard Jäger ließen allerdings keine Zweifel mehr aufkommen. In der Nachspielzeit biss die Gastelf ein drittes Mal zu: Patrick Straussberger besiegelte in Minute 92 St. Martins 0:3-Heimpleite. Somit endete die gestrige Begegnung zwischen den beiden Teams mit haargenau demselben Ausgang wie beim letzten Date am 29. August des vergangenen Jahres.

1. Klasse Süd: UFC St. Martin bei Lofer 0:3 (0:1) USC Flachau

39 Roland Kugler 0:1

57 Roland Kugler 0:2

92 Patrick Straussberger 0:3

