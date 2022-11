Maria Alm bremst Spitzenreiter Berndorf aus

Details Montag, 07. November 2022 15:10

Der UFC Maria Alm hat sich am Sonntag gegen den Tabellenführer USV 1960 Berndorf überraschenderweise mit 2:1 durchgesetzt. Nachdem Wolfgang Gappmaier die Halbzeitführung der Pinzgauer egalisiert hatte, köpfte "Oim"-Joker Tim Wormskamp seine Farben zum vielumjubelten Heimsieg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Berndorf mit enttäuschender Performance in Durchgang eins

"In der ersten Halbzeit war's ein kollektives Versagen", ging Berndorf-Spielertrainer Bernhard Rösslhuber mit sich und seiner Mannschaft hart ins Gericht. Die Platzherren verstanden es, daraus ihren Nutzen zu ziehen. Nachdem Kapo Slowiok mit seinem starken Abschluss am Querbalken gescheitert (28.) und Berndorfs Költringer wegen Foulspiels mit der Ampelkarte vom Grün gefolgen war (42.), drückte Philipp Herzog zur 1:0-Pausenführung ab (44.).

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Joker Wormskamp als gefeierter Held

Mit einem Mann weniger präsentierten sich die Berndorfer nach dem Pausentee verbessert. Den Lohn holte sich der Spitzenreiter in Minute 56 ab, als Gappmaier die Uhren wieder auf null stellte - 1:1. Im Schlussakt drückten die numerisch überlegenen Pinzgauer noch einmal auf die Tube. Und diese Herangehensweise sollte sich bezahlt machen: Nach einer Slowiok-Flanke setzte sich der eingewechselte Wormskamp in der Box entscheidend durch und sicherte seiner Crew per Kopf drei wertvolle Zähler - 2:1 (80.). Während das Lederer-Kollektiv nach Verlustpunkten sogar Vierter ist, wurde bei den Haunsbergern das Aufsetzen der Winterkrone vertagt. Am kommenden Wochenende hat's Berndorf in Leogang aber nach wie vor in der eigenen Hand.