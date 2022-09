Siezenheim 1b verlängert Negativlauf der Pucher 1b

Details Freitag, 02. September 2022 11:11

Die FC Puch 1b hat auch das vierte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Zuhause gegen die UFC Siezenheim 1b setzte es für die Schützlinge von Trainer Herbert Hofer eine deutliche 2:6-Niederlage. Und das, obwohl die Gäste ab Minute 25 mit zehn Mann weitermachen mussten.

Siezenheim 1b katapultierte sich in Unterzahl an die Tabellenspitze

Die Pucher 1b leidet aktuell an einer chronischen Sieglosigkeit. Seit Sommer 2019 durften die jungen Tennengauer lediglich drei Siege bejubeln und mussten satte 33 Niederlagen über sich ergehen lassen. Gestern Abend zog man gegen Siezenheim 1b den Kürzeren. Die Gastelf, die sich durch einen Blitz-Ausschluss von Leon Gashi (24. Gelb, 25. Gelb/Rot - jeweils wegen Unsportlichkeit) selbst geschwächt hatte, lage zur Pause dank eines Elfer-Doppelpacks von Luca Reimer (12., 24.) mit zwei Goals Unterschied in Front.

Trotz Unterzahl ließen die Siezenheimer in Durchgang zwei keine Zweifel mehr aufkommen, wer die Wiese als Sieger verlassen wird. Reimer schnürte gleich nach Wiederbeginn seinen Dreierpack (47.), dann verkürzte Puchs Moritz Müller via Penalty auf 1:3 (53.), ehe Daniel Moik (59.) und Rafael Zaic (67.) den Vorsprung der Kutz-Crew gehörig anwachsen ließen. Und nachdem den Platzherren in Person von Michael Radetic ein zweites Tor vergönnt gewesen war, machte Doppelpacker Zaic in der 85. Spielminute den Schlusspunkt-Setzer - 2:6.

Mit zehn Points aus den ersten vier Spielen bekleidet Siezenheim 1b vorübergehend - zumindest bis Samstagabend - die Spitzenposition der 2. Klasse Nord B, die noch punktelose Puch 1b bleibt hingegen das Tabellenschlusslicht.

2. Klasse Nord B: FC Puch 1b – UFC Siezenheim 1b, 2:6 (0:2)

85 Rafael Zaic 2:6

70 Michael Radetic 2:5

67 Rafael Zaic 1:5

59 Daniel Moik 1:4

55 Tobias Hezoucky 1:3

47 Luca Reimer 0:3

24 Luca Reimer 0:2

12 Luca Reimer 0:1