USV Dorfgastein besteht Auswärts gegen den SC Wald-Königsleiten! Endstand: 0:2 bedeutet erster voller Erfolg!

Details Montag, 07. September 2020 14:33

In der dritten Runde der 2. Klasse Süd/West empfing der SC Wald-Königsleiten den USV Dorfgastein. Die Heim-Elf aus Wald-Königsleiten erwischte einen tollen Start in die neue Spielzeit und konnte bis dato beide Spiele für sich entscheiden. Mit gehörig Selbstvertrauen probierte man nun auch gegen Dorfgastein, drei Punkte zu ergattern. Die Gäste spielten hierbei aber nicht mit und zeigten eine sehr konzentrierte Leistung, welche schlussendlich mit einem 0:2 belohnt wurde. Durch diesen Sieg gelang der erste volle Erfolg. Nun wird man versuchen diese Leistung auch in den kommenden Spielen zu bestätigen.

Beide Teams versteckten sich nicht

Die anwesenden Zuschauer sahen zwei sehr motivierte Mannschaften, die sich nichts schenkten. Dies führte zu guten Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Nicht nur die Offensivqualitäten wurden hierbei ersichtlich, sondern auch die Defensive brillierte in der ersten Halbzeit. Dies führte dazu, dass kein Team ein Tor verbuchen konnte. Der Schiedsrichter schickte die Mannschaften nach 45. Minute torlos in die Kabinen. Die Fans mussten sich noch etwas gedulden, wurden aber in der zweiten Hälfte nicht enttäuscht.

Gäste-Elf belohnt sich

Gleich nach dem Wiederanpfiff versuchten die Dorfgasteiner das erste Tor im Spiel zu erzielen. Dies wurde in der 47. Minute belohnt. Nach einem Foulspiel eines Wald-Königsleitener Spielers zeigte der Schiedsrichter auf dem Punkt. Schösswender nutzte seine Chance und erzielte den wichtigen ersten Treffer im Spiel. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn der USV Dorfgastein legte noch einen drauf und konnte in der 73. Minute abermals durch Schösswender ein Tor erzielen. Das 0:2 bedeutete den Schlusspunkt in einer sehr temporeichen Partie, wo auch die Heim-Elf ihre Drangphase hatte. Die Heim-Elf versuchte den Rückstand zu egaliseren, konnte sich aber nicht für den stetigen Einsatz belohnen. Man investierte viel und kam auch immer wieder gehährlich in das letzte Drittel, fand aber kein Durchkommen an der Abwehr der Gäste.Somit musste man sich mit 0:2 geschlagen geben. Die Frühform stimmt aber und man wird versuchen in der kommenden Runde diesen Ausrutscher wettzumachen.

Kevin Hirner, Trainer SC Wald-Königsleiten;“ Es ist wichtig, dass wird diese Niederlage gut verdauen, kommende Woche gut trainieren und am Sonntag um 17:00 Uhr in Lend bestehen. Wir wollen nicht zu weit nach vorne blicken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Zell am See war bereits am Anfang der Saison unser Titelkandidat Nummer 1. Jedoch wollen wir die Bezirkshauptstädter so lange wie möglich nicht aus den Augen verlieren!“

