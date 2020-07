USK Muhr peilt konstante Saisonleistungen an “Vorhandenes Potenzial besser nutzen“!

Details Freitag, 31. Juli 2020 08:02

Auch der USK Muhr musste während der Coronapause den Trainingsbetrieb umstellen. Ein normales Mannschaftstraining war während dieser Zeit nicht möglich. Das Trainerteam setzte auf individuelles Einzeltraining der Spieler, welches sich im konditionellen Bereich abspielte. Die Mannschaft sollte nach der Pause in einem guten körperlichen Zustand auf den Platz zurückkehren. Die lange Durstrecke ist nun aber vorbei! Der USK Muhr befindet sich seit Anfang Juli wieder im normalen Aufbautraining für die kommende Spielzeit in der 2. Klasse Süd. Ziel wird es sein die gezeigten Trainingsleistungen nun auch konstanter auf den Platz zu bringen.

Aufbausaison bereits voll im Gange

Der USK Muhr startete bereits am 03. Juli in die Vorbereitungszeit. Das Trainingsziel der Mannschaft wird es sein, konstantere Leistungen abzurufen. Gelingt dies kann der Verein sicherlich mit einer Platzierung im oberen Tabellendrittel der Liga planen. Die Qualität in den eigenen Reihen ist unumstritten. Jahr für Jahr setzt man auf talentierte Nachwuchsspieler, welche beim USK Muhr die nächsten Schritte im Erwachsenenbereich machen sollen. Die Entwicklung steht hierbei klar im Vordergrund. Der Trainingsplan während der Vorbereitung wird sehr breitgefächert angelegt. Im Vordergrund stehen aber konditionelle, taktische und spielerische Einheiten. Die Ausrichtung der Mannschaft soll zukünftig variantenreicher gestaltet werden. Somit ist man auch im Spiel auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das Trainerteam weis ganz genau an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um die angepeilte Zielsetzung auch zu verwirklichen!

Testspielkalender verspricht viel für den Re-start

Der erste Test wurde bereits absolviert. Gegen die 1b des UFC Radstadt erreichte man ein 4:4, wobei die offensiven Akzente klar ersichtlich wurden. Die weiteren Spiele finden gegen den USK Filzmoos und Bad Hofgastein 1b statt. In diesen Spielen sollen die neuen jungen Talente genügend Spielpraxis bekommen, um sich für die neue Saison zu empfehlen. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison gehen wird!

