2. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:38

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Roland Petzlberger (USC Mauterndorf)

Endergebnis:

1. Roland Petzlberger (USC Mauterndorf / 21922 Stimmen)

2. Nico Kammerer (SV Mühlbach/Hkg. / 1714 Stimmen)

3. Lukas Papernigg (USV Dorfgastein / 1502 Stimmen)

4. Alexander Preiml (USV Dorfgastein / 1108 Stimmen)

5. Marcus Garnitschnig (UFC Dienten / 431 Stimmen)

6. Benjamin Seiringer (UFC Dienten / 158 Stimmen)

7. Silvio Gstrein (USV Dorfgastein / 153 Stimmen)

8. Thomas Tieber (USV Dorfgastein / 128 Stimmen)

9. Philip Kruselburger (SV Mühlbach/Hkg. / 103 Stimmen)

10. Hermann Hofer (SC Wald-Königsl. / 101 Stimmen)