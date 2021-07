1:5! Hüttau geht gegen "drückend überlegene" Zeller baden

Details Samstag, 31. Juli 2021 21:02

Der FC Hüttau hatte beim Gastspiel in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt nichts zu melden. Den Mannen von Übungsleiter Alfred Greimeister wurde schon in Halbzeit eins der Stecker gezogen und mussten sich letztendlich klar mit 1:5 geschlagen geben. In Torlaune zeigte sich FC Zell-Neuverpflichtung Patrick Pichler, der mit seinen drei Goals einen großen Teil dazu beitrug, dass sein neuer Arbeitgeber einen ungefährdeten, ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Bergstädter hatten mit Hüttau keine Mühe

"Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute drückend überlegen", sah Zells sportlicher Leiter, Patrick Kasper, im heimischen Alois-Latini-Stadion eine Partie auf schiefer Ebene. Einen absoluten Sahnetag erwischte dabei Zell-Neuzugang Patrick Pichler, der im Verlauf der ersten Halbzeit nur 15 Minuten brauchte, um seinen lupenreinen Hattrick perfekt zu machen (13., 20., 28.). Vor allem das 3:0 stach Kasper ins Auge: "Ein wunderschöner Treffer. Ball in der eigenen Hälfte erobert, Angriff über die Seite, Stanglpass zu Pichler, der noch einen Verteidiger ausgespielt und anschließend den Ball ins Tor geschoben hat." Tobias Mühlberger erhöhte noch vor der Halbstundenmarke auf 4:0 (29.), ehe Bernhard Gehwolf auch den FC Hüttau auf die Anzeigetafel brachte - 4:1 (32.). "Nach unserem vierten Tor hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft einen Gang zurück geschalten hat", rechtfertigte Kasper den Gegentreffer.

Erschwerte Bedingungen in Zell

Während der Halbzeitpause brauste ein Gewitter mit Starkregen über die Bergstadt. So mutierte Durchgang Nummer zwei zu einer wilden Wasserschlacht. "Beide Mannschaften hatten mit dem tiefen Platz zu kämpfen. Spielerisch ging dann gar nichts mehr", so Kasper weiter. Ein Highlight gab's dennoch: Thomas Hiti markierte in der 81. Spielminute den 5:1-Endstand.

Die Besten bei Zell:Pichler (ST), Sahin (DM), Aydemir (IV)