Weiter auf Kurs Titelgewinn: Zell gibt sich in Bramberg keine Blöße

In der 20. Runde der 2. Klasse Süd hat der FC Zell am See die TSU Bramberg 1b regelrecht vorgeführt. Die Bergstädter behielten auswärts in der Smaragdarena eindeutig mit 5:0 die Oberhand und wurden damit der Favoritenrolle vollends gerecht.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Drei-Tore-Vorsprung in rekordverdächtiger Zeit

Einige der 50 Besucher hatten noch nicht mal ihren Platz eingenommen - da klingelte es bereits zum ersten Mal. Ahmet Aydemir brachte den Spitzenreiter nach nur fünf gespielten Minuten in Führung. Der Jubel über Treffer Nummer eins war noch nicht verstummt, als Patrick Pichler (7.) und Talha Cebeci (9.) im Eilschritt nachlegten. Zweitgenannter erzielte seinen Treffer vom Elfmeterpunkt.

Pichlers Torhunger hielt an

Der Sieg der Zeller, der früh seine Formen angenommen hatte, wurde im zweiten Durchgang noch weiter in die Höhe getrieben. Liga-Bomber Patrick Pichler schnürte mit zwei weiteren Goals (69., 72.) den Triplepack und sorgte für einen fulminanten 5:0-Auswärtserfolg.

2. Klasse Süd: TSU Bramberg 1b – FC Zell am See, 0:5 (0:3)

