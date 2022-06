Altenmarkt 1b rundet Saison mit Sieg ab

Details Dienstag, 07. Juni 2022 23:43

Die UFC Altenmarkt 1b ließ dem FC Hüttau im letzten Saisonspiel keine Chance und siegte mit 4:0. Spätzünder: Nach zehn sieglosen Frühjahrsrunden feierte der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten just zum Saisonkehraus den zweiten vollen Erfolg en suite. In der Vorwoche hatte die Steiger-Elf Dienten mit 3:0 gebogen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Siegermentalität spät entdeckt

Der zweite Saisonabschnitt war für die Altenmarkter 1b einer zum in die Tonne werfen. Zehn Mal hintereinander wollte für die Truppe von Übungsleiter Berthold Steiger kein "Dreier" herausspringen. Nachdem am vergangenen Wochenende auswärts in Dienten (3:0) der langersehnte erste Sieg im 2022er-Jahr bejubelt worden war, blieben die blutjungen Altenmarkter gestern gegen Hüttau ebenfalls siegreich.

Beim Heim-4:0 über den Tabellenvorletzten brachte ein Eigentor von Gregor Brandtner die Steiger-Männer zeitig auf die richtige Fährte (10.). Thomas Hafner (44.), Matthias Stiegler (54.) und Philipp Buchsteiner (90.) ließen den Vorsprung im weiteren Verlauf noch gehörig anwachsen.

2. Klasse Süd: UFC Altenmarkt 1b – FC Hüttau, 4:0 (2:0)

90 Philipp Buchsteiner 4:0

54 Matthias Stiegler 3:0

44 Thomas Hafner 2:0

10 Eigentor durch Gregor Brandtner 1:0