1:1! Wackere Elixhausener halten Köstendorfs Sturm und Drang Stand

Details Sonntag, 03. April 2022 00:24

In der 2. Landesliga Nord ist das Verfolgerduell zwischen dem Fünften USV Elixhausen und dem Vierten USV Köstendorf gestern Samstag mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende gegangen. Ein Ergebnis, das im Hinblick auf die aktuelle Tabellensituation keinem der beiden Teams so recht weiterhilft.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Ballbesitzorientiertes Köstendorf tat sich gegen tiefstehende Ruprecht-Crew schwer

Elixhausen musste beim Treff mit dem Tabellennachbarn aus Köstendorf auf einige Stammkräfte verzichten, was Spielertrainer Christopher Ruprecht kurzerhand zum Improvisieren zwang. Gleich vier "Resi"-Kicker wurden in den Kader der Kampfmannschaft befördert. Nichtsdestotrotz erwischte das Heimteam einen vielversprechenden Beginn. Ruprecht beäugte "drei richtig gute Chancen": Mangas Lupfer sowie die Abschlüsse von Dominik Dander und Hiebl führten allerdings nicht zum Erfolg. Im Anschluss meldeten sich die Köstendorfer zu Wort, wenngleich das Werkl nicht wie geschmiert laufen wollte. Coach Wolfgang Denk meinte: "Elixhausen hat sich defensiv sehr kompakt aufgestellt und uns somit das Leben schwer gemacht." Mit viel Ballbesitz glückte den Gästen in der 36. Spielminute dann aber doch der Führungstreffer durch Bogosavljevic nach einem Standard - 0:1.

Fierthner, Aluminum und Dander sicherten Elixhausen einen Point

Nachdem die Seiten gewechselt wurden, verabsäumte es die drückend überlegene Denk-Elf, den Deckel vorzeitig draufzupacken. Zieher setzte sein Geschoss an die Latte, Bogosavljevic köpfte an die Stange und Hamminger zwang Heim-Handschuh Fierthner zu einer Glanzparade. Das sollte sich in Minute 56 rächen, als Dominik Dander den einzig nennenswerten Offensivmoment seiner Elixhausener mit dem 1:1 vergoldete. "Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen, zumal wir die aktivere Mannschaft waren. Wenngleich ich aber sagen muss, dass sich Elixhausen den einen Punkt hart erarbeitet hat", bilanzierte Denk.

Die Besten: Pauschallob (herausragend: Fierthner (TW)) bzw. Bogosavljevic (IV), T. Neumayr (OM)